«Проститутка» или «Лесная быль». С чего началось белорусское кино?
Новости Беларуси. Когда отечественная киноиндустрия начнет выпускать рейтинговые блокбастеры и кассовые фильмы? «Партизанфильм» – это клише или неисправимая репутация? Кто готов собственной лентой доказать, что белорусский кинематограф жив? В прямом эфире ток-шоу «По существу» развернется горячая дискуссия. На съемочной площадке проекта именитые режиссеры, актеры, топ-менеджеры от искусства и критики.
Кирилл Казаков, СТВ:
Ваш топ условно говоря белорусских фильмов, которыми вы в музее гордитесь? Условно пять, которыми, с одной стороны, гордитесь, с другой стороны – на которые можно сделать ремейк.
Елена Бухал, заведующая филиалом Национального исторического музея Беларуси – музей истории белорусского кино:
Владимир Михайлович [Карачевский – прим. ред.] мне сказал, что я главный фанат и главный зритель. И это так. Молодежь любит белорусское кино и приходит. Я три месяца работаю и, если честно, была удивлена в хорошем смысле, как молодая генерация приходит посмотреть кино. Пять фильмов – это большая ловушка. Но, тем не менее, все, что сделал Владимир Корш-Саблин – это великолепные вещи совершенно. Фильм «Моя любовь» – мы недавно его показывали у нас – пришли очень молодые женщины, очень юные пары, и очень пожилые зрители с искренним восторгом и удовольствием. Второй вопрос (я продолжу потом про список) очень разумный. Проблема в том, что мы кое-как представляем себе белорусское кино. Мы все про него знаем, а что конкретно? Вопрос номер два. Что мы смотрели – это вообще третий вопрос. И сейчас концепция…
Кирилл Казаков:
«Иди и смотри», «Буратино» и «По секрету всему свету». Это то, что у меня в голове сразу всплыло!
Вера Полякова-Макей, директор Белорусского государственного академического Театра юного зрителя, заслуженная артистка Беларуси:
«Красная Шапочка».
Елена Бухал:
Да, и это правда. Кино всегда для кого-то. В кино есть три стороны. Очень уважаемые люди, которые его делают, и картину, которую мы смотрим 90 минут, пожевывая еду в комфортной среде, делают годами. А доводят доделыванием. Мы не можем взять девять женщин и родить за месяц ребенка – нормального ребенка, дееспособного. Вторая группа – это зритель. Очень важная, зритель голосует и ногами, и деньгами, и своими вниманием и пониманием. Потому что картина визуальна и делает с нами разные вещи в разном состоянии времени. И третья группа – это прокатчик. Прокатчик, площадка, стриминги, телеканал и так далее – это тоже очень важно.
Кирилл Казаков:
У меня как обычного потребителя кино (а я себя по-другому не называю, не «любитель», а «потребитель») дуализм. С одной стороны, я прекрасно понимаю, что есть некая художественная ценность, которая в него заложена. А с другой стороны, есть коммерческая ценность. И какая из них превалирует? Если мы говорим о том, что наше, белорусское кино должно быть, как мне кажется, либо коммерчески успешным, либо художественно классным… Здесь у меня фестивали до «Оскара», а здесь – просто-напросто деньги и стоимость проката. Как это совместить, я не знаю.
Петр Кривостаненко, магистр, доцент факультета экранных искусств Белорусской государственной академии искусств, оператор, режиссер:
Надо как-то совместить.
Елена Бухал:
Это очень легко совместили в начале истории белорусского кино. Я получаю огромное удовольствие от нашей беседы, мы сейчас ищем золотой билет, который спасет кино. Но когда начиналось еще «Белгоскино», все знают первую белорусскую картину «Лесная быль». Высокохудожественная вещь. Кино – это деньги.
Кирилл Казаков:
Я вам как историк скажу, первое по-другому называется, просто для исторической мистификации «Лесная быль» стала первым кино.
Елена Бухал:
Нет-нет, «Убитая жизнью» или «Проститутка» имела четкую задачу – собрать деньги.
Кирилл Казаков:
Вот! Просто название такое, не очень исторически выгодное.
Елена Бухал:
Это было очень четко ясно. В белорусское кино никто не верил сто лет назад. Говорили: «Собрались какие-то люди. Какая Беларусь, какое кино?»
Кирилл Казаков:
Кажется, это традиция.
Елена Бухал:
Да! Поэтому я с большим оптимизмом. Я верю в белорусское кино, за ним стоит 99 лет, и еще 100 лет у него впереди.
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