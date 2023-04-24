«Проститутка» или «Лесная быль». С чего началось белорусское кино?

Новости Беларуси. Когда отечественная киноиндустрия начнет выпускать рейтинговые блокбастеры и кассовые фильмы? «Партизанфильм» – это клише или неисправимая репутация? Кто готов собственной лентой доказать, что белорусский кинематограф жив? В прямом эфире ток-шоу «По существу» развернется горячая дискуссия. На съемочной площадке проекта именитые режиссеры, актеры, топ-менеджеры от искусства и критики. Кирилл Казаков, СТВ:

Ваш топ условно говоря белорусских фильмов, которыми вы в музее гордитесь? Условно пять, которыми, с одной стороны, гордитесь, с другой стороны – на которые можно сделать ремейк.

Елена Бухал, заведующая филиалом Национального исторического музея Беларуси – музей истории белорусского кино:

Владимир Михайлович [Карачевский – прим. ред.] мне сказал, что я главный фанат и главный зритель. И это так. Молодежь любит белорусское кино и приходит. Я три месяца работаю и, если честно, была удивлена в хорошем смысле, как молодая генерация приходит посмотреть кино. Пять фильмов – это большая ловушка. Но, тем не менее, все, что сделал Владимир Корш-Саблин – это великолепные вещи совершенно. Фильм «Моя любовь» – мы недавно его показывали у нас – пришли очень молодые женщины, очень юные пары, и очень пожилые зрители с искренним восторгом и удовольствием. Второй вопрос (я продолжу потом про список) очень разумный. Проблема в том, что мы кое-как представляем себе белорусское кино. Мы все про него знаем, а что конкретно? Вопрос номер два. Что мы смотрели – это вообще третий вопрос. И сейчас концепция… Кирилл Казаков:

«Иди и смотри», «Буратино» и «По секрету всему свету». Это то, что у меня в голове сразу всплыло!

Вера Полякова-Макей, директор Белорусского государственного академического Театра юного зрителя, заслуженная артистка Беларуси:

«Красная Шапочка». Елена Бухал:

Да, и это правда. Кино всегда для кого-то. В кино есть три стороны. Очень уважаемые люди, которые его делают, и картину, которую мы смотрим 90 минут, пожевывая еду в комфортной среде, делают годами. А доводят доделыванием. Мы не можем взять девять женщин и родить за месяц ребенка – нормального ребенка, дееспособного. Вторая группа – это зритель. Очень важная, зритель голосует и ногами, и деньгами, и своими вниманием и пониманием. Потому что картина визуальна и делает с нами разные вещи в разном состоянии времени. И третья группа – это прокатчик. Прокатчик, площадка, стриминги, телеканал и так далее – это тоже очень важно.