Что не так с белорусским кинопроизводством? Ответил доцент Академии искусств

Кирилл Казаков, СТВ: Скажите, наши операторы, звукорежиссеры, вообще наши талантливые кадры чем-то отличаются от российских? Я о фильме «За полчаса до весны». Там очень много фамилий, которые я знаю лично. И тех, с кем раньше был знаком, и тех, с кем сейчас знаком. Люди из нашей съемочной группы работали над этим фильмом. Чего у нас не хватает? Или мы резко все собрались и уехали в Москву, потому что там кинопроизводство круглогодичное?

Петр Кривостаненко, магистр, доцент факультета экранных искусств Белорусской государственной академии искусств, оператор, режиссер:

Я послушал. Оказывается, у нас все хорошо. И столько фильмов снимается. О чем мы говорим? Почему Президент говорит: где наше кино? Оказывается, все прекрасно. 15 лет я пытался снять фильм о Всеславе Чародее, о нашей истории, откуда появилась Беларусь. Почему до сих пор фильма нет? Последние два года я пытался снять фильм «Играют мальчики в войну». Это то, о чем говорит Президент, когда диверсионная группа захватывает деревню. Вы же неоднократно это слышали. Почему мы не снимаем? А все у нас хорошо. Россияне снимают – и достаточно, больше нам ничего не нужно. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я понимаю, как хочу ответить, но не хочу в эфире об этом говорить. И финансирование меньше стало. Нет того кинематографа, который был в конце 1990-х, страны той не стало. Но когда мы спим 15 лет и потом за один нынешний год семь картин будем снимать, пытаемся наверстать. Здесь многое говорится о сценарии. Не сценарий делает кино. Сценарий делает радиопостановку. Кино делает режиссер, и это говорят все великие режиссеры во всем мире. Читайте книги.

Кирилл Казаков:

Может, нам нанимать, как в хоккее, того же самого режиссера из России? Пускай бы приехали и снимали.

Петр Кривостаненко:

Зачем? В киностудии убрали всех творческих работников. Какая это киностудия? Это фабрика. Почему она национальная до сих пор? Я вообще не понимаю этого. Нельзя убирать творческих людей, которые делали славу киностудии «Беларусьфильм». А их за борт. Раньше ведь было что? Снимаешь картину, шесть месяцев простоя, и получаешь зарплату. Потом не получаешь. Но пусть числятся люди на киностудии, они будут заняты. А так они где?

Кирилл Казаков:

Индустрия – это бизнес.

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