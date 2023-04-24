Высокохудожественный или коммерческий – какой фильм лучше снимать? Обсудили эксперты

Новости Беларуси. Когда отечественная киноиндустрия начнет выпускать рейтинговые блокбастеры и кассовые фильмы? «Партизанфильм» – это клише или неисправимая репутация? Кто готов собственной лентой доказать, что белорусский кинематограф жив? В прямом эфире ток-шоу «По существу» развернется горячая дискуссия. На съемочной площадке проекта именитые режиссеры, актеры, топ-менеджеры от искусства и критики. Кирилл Казаков, СТВ:

Виктор Иванович, а вы верите в белорусское кино? Последняя ваша роль, которую я запомнил, – это роль Горбачева. Все остальное я смотрел, выискивал, искал, а эту роль я запомнил. Я для себя понял одну вещь. Для меня «Чернобыль»... Кино просто-напросто отпечаталось, потому что я про него читал, видел в социальных сетях, много говорил и рассуждал. Все остальное – это просто кино. Оно как должно быть? Так, как вы в «Чернобыле» Горбачева сыграли, или так, как вы сыграли остальных своих персонажей?

Виктор Васильев, председатель Белорусского союза кинематографистов, заслуженный деятель искусств Беларуси:

Жанры разные у фильмов, это во-первых. Во-вторых, попасть на съемочную площадку к таким режиссерам как Мурадов – это честь. Значит, надо готовиться к этому, и готовиться тщательно. И не только сам готовишься, но и вся группа съемочная тебя готовит. Тебя готовят к тому, чтобы ты оказался на экране тем персонажем, который необходим, а не которого просто взяли с улицы: сыграй и все. Знаете что? Все-таки я согласен, что сценарий важен. Но думаю, что более важно, как снять кино. Вот вы говорите о молодежи, будут ли они смотреть или не будут. Как мы снимем кино, так они и будут смотреть. Первое, что мы видим перед собой, когда рождаемся, – маму, врачей и прочее – первый удар. Так что на экране первый удар – это визуальная картинка. Кирилл Казаков, СТВ:

А в эпоху клипового мышления я с вами согласен полностью. Алена Сырова, СТВ:

У нас с этим проблемы? У нас проблемы с визуализацией? Виктор Васильев:

Нет. У нас проблема со временем. Мы хотим за короткое время организовать очень много хороших фильмов, а это надо терпение и уважение к тем людям, которые создают: сценаристы, режиссеры, операторы, продюсеры. Это время все, нельзя сказать, что завтра будет фильм.

Алена Сырова:

Так давайте сосредоточимся на чем-то одном. Кирилл Казаков:

Слушайте, а можно я попытаюсь понять. Да, правильно вы говорите, что завтра невозможен фильм, но я продюсер телеканал, например, какого-нибудь развлекательного, ТНТ. Я понимаю, что у меня заканчивается сериал каких-нибудь юмористических серий, я заказываю параллельно второй, третий, четвертый. И у меня фабрика, у меня сезон с сентября, и мне абсолютно плевать, сможете вы реализовать или не сможете. Мне надо, нет – поменяю команду. Я не знаю, что лучше: заниматься творчеством, снимать по нескольку лет либо же стать в ремесленничество, в фабрики. И тогда ты имеешь и ту же славу, и те же деньги, и при большом желании государство может абсолютно спокойно… Виктор Васильев:

Я хочу вас все-таки перебить, если вы хотите заказать какой-то продукт, вы должны платить деньги. Платить деньги сразу же и знать, что вы получите с этого продукта, а не то, что заказывать: может быть, я закрою дырку в своей компании. Нет, вы должны знать вперед, получите вы деньги с этого – это первое, второе – будут ли смотреть этот фильм, и третье, самое главное, – нужен ли он нашей стране?

Полина Королева, автор рубрики «Афиша» на телеканале СТВ:

Да, самый главный вопрос – это вопрос коммерческой прибыли, потому что вы правильно сказали, что это продукт, это не фильм. Фильм – это то, что остается на годы. «Дикая охота» – это будет через 10 и через 20 лет для тех, кто знает, что такое кино. Это высокохудожественный проект, это фильм. Кирилл Казаков:

Полин, понимаешь, для этого есть термин «элитарное кино». С ним носятся как с писаной торбой. Элитарное кино мы должны снимать, и оно должно лежать на полке, как мне кажется. А вот верить в успех «Чебурашки»… Кто думал, что «Чебурашка» таким успешным будет? Кто? Полина Королева:

«Чебурашка» был успешным по многим факторам: потому что это ностальгия, потому что это интересно, потому что это можно посмотреть, не задумываясь. Алена Сырова:

Ну так почему тогда большое кино зачастую не такое популярное?

Вера Полякова-Макей, директор Белорусского государственного академического Театра юного зрителя, заслуженная артистка Беларуси:

Просто я так много слышу о «Чебурашке» от критиков критики, что хочу сказать. Я объездила сейчас очень много международных фестивалей, куда мы возили свои спектакли, в которых я играла и в которых играли мои коллеги из ТЮЗа. И то, что нравится зрителю, я поднимаю Питер, весь зал, и он мне стоя 10 минут аплодируют, а я на следующий день бегу на обсуждение к критикам и думаю: ну сейчас же они мне скажут, какая я гениальная. А они меня просто наотмашь, просто размазывают так, что я стою и думаю, зачем я вообще 25 лет занимаюсь этой профессией. Потому что «Чебурашка» – это для зрителя. Я всегда говорю: голосуй билетом. Это хорошо, удачно сделаный коммерческий проект, и в него было вложено огромное количество денег. Для того, чтобы у нас был такой проект, нам нужно на сцену с апельсинами, когда они сыпятся, как минимум на апельсины потратить 6 тысяч долларов, понимаете? Просто количество апельсинов стоило 6 тысяч долларов, которые посыпались, – это тоже стоило огромных денег. Но понятно, сейчас нам это не по карману, но я убеждена, что для того, чтобы снять Янку Купалу, Всеслава Чародея, нужно до этого снять шесть фильмов подешевле, но коммерчески выгодных. Потому что это нормально, всегда и в театре, и в кино должны быть спектакли масс-маркет, для зрителя, на котором ты зарабатываешь деньги, и один «Гамлет». Я это как-то так понимаю, потому что я не смогу на одном «Гамлете» заработать, потому что на него, возможно, придет 50 человек в зал, но это лучший мой спектакль, по мнению критиков. И они мне дадут пять призов, но не денежных, а статуэтку. Алена Сырова:

Владимир Михайлович, а что вы думаете о такой стратегии?