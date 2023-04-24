«Законсервировать» время. Про что нужно снимать белорусское кино, чтобы его смотрели?

Новости Беларуси. Когда отечественная киноиндустрия начнет выпускать рейтинговые блокбастеры и кассовые фильмы? «Партизанфильм» – это клише или неисправимая репутация? Кто готов собственной лентой доказать, что белорусский кинематограф жив? В прямом эфире ток-шоу «По существу» развернется горячая дискуссия. На съемочной площадке проекта именитые режиссеры, актеры, топ-менеджеры от искусства и критики. Алена Сырова, СТВ:

Если бы был запрос: «Нам нужно снять, условно, о пяти великих исторических персонажах нашей страны».

Полина Королева, автор рубрики «Афиша» на телеканале СТВ:

Алена, а кто это будет смотреть? Мое мнение, скорее всего, будет максимально непопулярным. Я продолжу то, что уже начинала говорить и услышала много чего в подтверждение своей версии. Не забывайте, что кино чаще всего смотрит молодое поколение. Сейчас у нас есть такие великие фильмы, как «Дикая охота» и иже с ними. Через 20, 30 лет они будут классикой и будут хороши. Но они будут хороши для меня, а для тех, кто родится после, они уже такими не будут. Алена Сырова:

Полина, нет, я с тобой не согласна. Полина Королева:

Я закончу. Сейчас нужно создать кино, которое «законсервирует» нашу с вами реальность, то, в каких условиях живем мы. То, что сможет рассказать, как «Брат», о реальности 1990-х. Кирилл Казаков, СТВ:

На этой неделе я кино про Мулявина посмотрел. Вот, оно «законсервировало» пусть не прямо сейчас реальность, 1970-е годы – то, на чем выросло поколение отцов. Полина Королева:

Вот! Должно быть что-то, что расскажет о нас.

Владимир Карачевский, генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Поверьте, киностудия рассматривала столько сценариев – огромное количество! Тот же Всеслав Чародей. Скажу откровенно, это очень сложное кино, потому что большая реконструкция, много исторических персонажей. С учетом того, что здесь немножко элемент фэнтези, мистики, мы даже начали рассматривать создание анимационного фильма. Мне приносили уже пять сценариев. Сейчас очередной сценарий, тоже анимационный фильм. Вы поймите, что мы сейчас хотим ответить, зачем. Не просто загрузить работой, дать важную тему, а ответить на вопрос, зачем мы снимаем. Обеспечить работой или снять кино, которое потом будет смотреть зритель? Алена Сырова:

Хорошо, зачем мы снимаем? Владимир Карачевский:

Сейчас мы в первую очередь хотим, чтобы зритель смотрел. А не то, что киностудия должна обеспечивать работой. Я сейчас ищу сценарий, который будет востребован, а не только тема. Тема актуальная, все идеологически выверенное, все правильное. Но насколько не интересно будет вот ей – молодому поколению, красивому зрителю!