«Тысячу лет о нём история говорит!» Когда в Беларуси снимут фильм про Всеслава Чародея?

Новости Беларуси. Когда отечественная киноиндустрия начнет выпускать рейтинговые блокбастеры и кассовые фильмы? «Партизанфильм» – это клише или неисправимая репутация? Кто готов собственной лентой доказать, что белорусский кинематограф жив? В прямом эфире ток-шоу «По существу» развернется горячая дискуссия. На съемочной площадке проекта именитые режиссеры, актеры, топ-менеджеры от искусства и критики.

Алена Сырова, СТВ:

Мне кажется, мы уже много говорили о том, что Великой Отечественной войне в стране уделяется колоссальное внимание. Когда у нас здесь были программы и мы говорили об истории, идеологии и прочем, мы признали и пришли к тому, что определенные периоды нашей истории мы сами отдали врагам белорусского государства. Кирилл Казаков, СТВ:

Великое Княжество Литовское – нате, держите. Алена Сырова:

Значит, забирайте, мы будем просто его игнорировать. Почему о наших героях того времени не говорить самим? Идея о создании фильмов об определенных деятелях Беларуси древней, тех, которыми мы гордимся и теми, которых пытаются даже перетянуть на себя наши соседи. Вера Полякова-Макей, директор Белорусского государственного академического Театра юного зрителя, заслуженная артистка Беларуси:

У нас же были Анастасия Слуцкая, Янка Купала… Алена Сырова:

Почему это не находит отклика, почему это не снимают? Сейчас же само время подсказывает, что нужно смотреть вглубь себя.

Петр Кривостаненко, магистр, доцент факультета экранных искусств Белорусской государственной академии искусств, оператор, режиссер:

Как я понимаю, знаете, почему это? Во-первых, кому это нужно? Даже за рубежом – зачем об этой Беларуси знать? Кирилл Казаков:

У нас здесь стояли педагоги из Министерства образования, которые говорили: «Дайте нам кино, мы покажем детям, и это будет лучший урок». Вера Полякова-Макей:

Но они же не купят его, чтобы оно окупилось. Кирилл Казаков:

А это к Министерству культуры уже вопрос. Петр Кривостаненко:

Можно я закончу? В Англии находят на свалке какого-то там князя и на весь мир афишируют: «Это Англия, английский король!» А в Беларуси человек, основатель этой страны… Небольшая часть знает, кто такой Всеслав Чародей. Тысячу лет о нем история говорит, а мы не снимаем. Почему? Кому задать этот вопрос? Алена Сырова:

А ведь это тоже возможность рассказать об истории. Петр Кривостаненко:

Три министра было за это время, никто и ничего… Не надо им этот фильм. А я считаю, что это идеологически неправильно сделано. Владимир Карачевский, генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Давайте аккуратны будем с эпитетами!