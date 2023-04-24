Прямой эфир

«Тысячу лет о нём история говорит!» Когда в Беларуси снимут фильм про Всеслава Чародея?

24 апреля 2023 19:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Когда отечественная киноиндустрия начнет выпускать рейтинговые блокбастеры и кассовые фильмы? «Партизанфильм» – это клише или неисправимая репутация? Кто готов собственной лентой доказать, что белорусский кинематограф жив? В прямом эфире ток-шоу «По существу» развернется горячая дискуссия. На съемочной площадке проекта именитые режиссеры, актеры, топ-менеджеры от искусства и критики.

«Тысячу лет о нём история говорит!» Когда в Беларуси снимут фильм про Всеслава Чародея? -1

Алена Сырова, СТВ:
Мне кажется, мы уже много говорили о том, что Великой Отечественной войне в стране уделяется колоссальное внимание. Когда у нас здесь были программы и мы говорили об истории, идеологии и прочем, мы признали и пришли к тому, что определенные периоды нашей истории мы сами отдали врагам белорусского государства.

Кирилл Казаков, СТВ:
Великое Княжество Литовское – нате, держите.

Алена Сырова:
Значит, забирайте, мы будем просто его игнорировать. Почему о наших героях того времени не говорить самим? Идея о создании фильмов об определенных деятелях Беларуси древней, тех, которыми мы гордимся и теми, которых пытаются даже перетянуть на себя наши соседи.

Вера Полякова-Макей, директор Белорусского государственного академического Театра юного зрителя, заслуженная артистка Беларуси:
У нас же были Анастасия Слуцкая, Янка Купала…

Алена Сырова:
Почему это не находит отклика, почему это не снимают? Сейчас же само время подсказывает, что нужно смотреть вглубь себя.

«Тысячу лет о нём история говорит!» Когда в Беларуси снимут фильм про Всеслава Чародея? -4

Петр Кривостаненко, магистр, доцент факультета экранных искусств Белорусской государственной академии искусств, оператор, режиссер:
Как я понимаю, знаете, почему это? Во-первых, кому это нужно? Даже за рубежом – зачем об этой Беларуси знать?

Кирилл Казаков:
У нас здесь стояли педагоги из Министерства образования, которые говорили: «Дайте нам кино, мы покажем детям, и это будет лучший урок».

Вера Полякова-Макей:
Но они же не купят его, чтобы оно окупилось.

Кирилл Казаков:
А это к Министерству культуры уже вопрос.

Петр Кривостаненко:
Можно я закончу? В Англии находят на свалке какого-то там князя и на весь мир афишируют: «Это Англия, английский король!» А в Беларуси человек, основатель этой страны… Небольшая часть знает, кто такой Всеслав Чародей. Тысячу лет о нем история говорит, а мы не снимаем. Почему? Кому задать этот вопрос?

Алена Сырова:
А ведь это тоже возможность рассказать об истории.

Петр Кривостаненко:
Три министра было за это время, никто и ничего… Не надо им этот фильм. А я считаю, что это идеологически неправильно сделано.

Владимир Карачевский, генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Давайте аккуратны будем с эпитетами!

«Тысячу лет о нём история говорит!» Когда в Беларуси снимут фильм про Всеслава Чародея? -7

Екатерина Пономарева, начальник отдела кинематографии Министерства культуры Беларуси:
Позвольте один короткий комментарий. Не проблема, о чем кино, что мы понимаем о Всеславе Чародее. Важно – как, понимаете? То, о чем говорили уважаемые коллеги. Как сложить проект, который сценарий. И я, и Вера, и Петр Васильевич напишем про Всеслава Чародея по-разному.

Кирилл Казаков:
А нужна «Игра престолов», правильно?

Екатерина Пономарева:
Вот. Поэтому, Петр Васильевич, отвечая на ваш вопрос…

Петр Кривостаненко:
«Чародей» уже написан 15 лет назад.

Вера Полякова-Макей:
Но уже прошло 15 лет, надо переписать.

Петр Кривостаненко:
Он устарел, да.

«Тысячу лет о нём история говорит!» Когда в Беларуси снимут фильм про Всеслава Чародея? -10

Вера Полякова-Макей:
Сценарий однозначно устарел, нужно будет его модернизировать. Я тоже диссертацию 15 лет назад написала, а вот сейчас хочу защитить – придется переписать.

Петр Кривостаненко:
Не надо путать историю тысячелетней давности и диссертацию, понимаете?

Вера Полякова-Макей:
Я про сценарий говорю. Нужен новый сценарий.

Петр Кривостаненко:
Если за тысячу лет не изменилось ничего, то, я думаю, за 15 лет не изменится.

Читайте также: 

Что не так с белорусским кинопроизводством? Ответил доцент Академии искусств 

«У киностудии не хватает ресурсов». Что нужно белорусским фильмам, чтобы они стали кассовыми? 

Как санкции помогли наладить сотрудничество России и Беларуси в киносфере? Рассказали работники «Беларусьфильма» 

# Кино # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Петр Кривостаненко # Вера Полякова-Макей # Екатерина Понамарёва # Владимир Карачевский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«У киностудии не хватает ресурсов». Что нужно белорусским фильмам, чтобы они стали кассовыми?
24 апреля 2023 19:18

«У киностудии не хватает ресурсов». Что нужно белорусским фильмам, чтобы они стали кассовыми?

Что не так с белорусским кинопроизводством? Ответил доцент Академии искусств
24 апреля 2023 19:15

Что не так с белорусским кинопроизводством? Ответил доцент Академии искусств

Как санкции помогли наладить сотрудничество России и Беларуси в киносфере? Рассказали работники «Беларусьфильма»
24 апреля 2023 19:01

Как санкции помогли наладить сотрудничество России и Беларуси в киносфере? Рассказали работники «Беларусьфильма»