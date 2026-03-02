Левшунов, Шарангович и Климович набрали очки в матчах НХЛ и АХЛ

Хоккеисты из Беларуси отметились результативными выступлениями в матчах НХЛ и АХЛ. Об этом сообщает БЕЛТА.

Артем Левшунов из Чикаго записал на свой счет голевую передачу в матче против Юты (4:0), прервав полуторамесячную безголевую серию. На счету игрока 22 очка в 55 матчах.

Егор Шарангович забил гол за «Калгари» в большинстве, но его команде не удалось удержать преимущество и она уступила «Анахайму» в серии буллитов (2:3). На счету белоруса 21 очко в 55 матчах. Обе команды делят 13-е место в Западной конференции.

В АХЛ Данила Климович из Абботсфорда отличился голом и был признан второй звездой матча против Рейнджерс (3:2 в овертайме). Голкипер Лихай-Вэлли Алексей Колосов отразил 23 броска в матче против Хартфорда (6:3).

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