«В холодном озере капля солнца». Гендиректору «Беларусьфильма» вручили статуэтку прямо в эфире СТВ
Новости Беларуси. Когда отечественная киноиндустрия начнет выпускать рейтинговые блокбастеры и кассовые фильмы? «Партизанфильм» – это клише или неисправимая репутация? Кто готов собственной лентой доказать, что белорусский кинематограф жив? В прямом эфире ток-шоу «По существу» развернется горячая дискуссия. На съемочной площадке проекта именитые режиссеры, актеры, топ-менеджеры от искусства и критики.
Кирилл Казаков, СТВ:
Давайте продолжим, Виктор Евгеньевич, вы же с наградой пришли.
Виктор Васильев, председатель Белорусского союза кинематографистов, заслуженный деятель искусств Беларуси:
А откуда вы знаете?
Кирилл Казаков:
А вот знаем.
Виктор Васильев:
Подглядывали?
Кирилл Казаков:
У нас же такая работа, знать чуть-чуть. Вы с наградой, расскажите, потому что кино на самом деле интересно. Оно может быть коммерчески популярным и выгодным, с другой стороны, награда.
Виктор Васильев:
Вы знаете, Союз кинематографистов, Министерство культуры и Киностудия «Беларусьфильм» всегда отправляют свои фильмы на фестивали. И мы готовим эти фестивали, это сложный процесс, это внутренний процесс, но мы готовим таким образом, чтобы показать свои фильмы белорусские: анимацию, документальный, художественный фильмы на высоком уровне. Мы это готовим, так же, как рекламу к фильмам. И в этот раз международный кинофестиваль «Кино-детям», в котором участвовали 29 международных полнометражных художественных фильмов. Я радостно говорю о том, что главный приз достается нашей киностудии «Беларусьфильм», фильму «Подрыв». Это было очень приятно знать и слышать из уст профессионалов, которые стояли на сцене, было приятно его получать и поэтому я его передаю киностудии «Беларусьфильм» и думаю, что фильм «Подрыв» пройдет очень прекрасно в кинотеатрах России. А дети, хочу вам сказать, смотрели этот фильм, визжали, хохотали и с замиранием сердца ждали финал этого фильма. Он полезный, хороший и добрый фильм. Поэтому позвольте мне вручить эту замечательную статуэтку «В холодном озере капля солнца» – называется она.
Кирилл Казаков:
Виктор Михайлович, мы целый час пытались найти некий компромисс и тут вдруг статуэтка. Фильм «Подрыв», мне кажется, действительно… Этот «Вызов» просто в голове сидит – российская реклама. Это просто о том, что они умеют, и нам надо так учиться. Так вот, это та самая золотая середина: интересный, выгодный и призы.
Владимир Карачевский, генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Я хочу сказать, что фильм «Подрыв» родился из сериала, который получил высокую оценку Министерства обороны Республики Беларусь, сериал «Пламя под пеплом», который, кстати, и на вашем телеканале шел.
Алена Сырова, СТВ:
А говорят, что в интернете его невозможно найти.
Владимир Карачевский:
А зачем все выкладывать? Я зарабатываю сейчас на этом деньги, потому что этот фильм пойдет в Россию в кинопрокаты, 9 мая.
Алена Сырова:
Так вот к фильму «Подрыв» и 9 мая.
Владимир Карачевский:
Этот фильм у нас в 2022 году прошел неплохо, сделал сборы по Беларуси.
Алена Сырова:
Может, еще раз отправим его в прокаты?
Владимир Карачевский:
У нас заключены договоры. Они у нас выкупают целый пакет фильмов на год, и на протяжении года распределяют. Поэтому этот фильм пойдет в российском кинопрокате. И мы продолжаем с ним работать при презентации в рамках дней кино, к примеру, в России, в Узбекистане и других странах. Этот фильм был в Индии отмечен, получил признание в Китае.
Алена Сырова:
Вот во всем мы ориентируемся на экспорт. Это, знаете, как с молоком, все на экспорт. Потому что можно выгодно продать, а для себя?
Владимир Карачевский:
Вы знаете, мы уже отмечали, что белорусы сами себя недолюбливаем и иногда даже из чьих-то уст. Точно так же, как в анекдоте про Карузо. Плохо поет Карузо. Почему? Мне Изя напел, мне не понравилось. Поэтому точно так же и здесь, о белорусском кино судят, вместе с тем в регионе, в той же Гомельской области о белорусском кино знают больше, чем в столице, потому что столица пресыщена.
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