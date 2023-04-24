«В холодном озере капля солнца». Гендиректору «Беларусьфильма» вручили статуэтку прямо в эфире СТВ

Новости Беларуси. Когда отечественная киноиндустрия начнет выпускать рейтинговые блокбастеры и кассовые фильмы? «Партизанфильм» – это клише или неисправимая репутация? Кто готов собственной лентой доказать, что белорусский кинематограф жив? В прямом эфире ток-шоу «По существу» развернется горячая дискуссия. На съемочной площадке проекта именитые режиссеры, актеры, топ-менеджеры от искусства и критики. Кирилл Казаков, СТВ:

Давайте продолжим, Виктор Евгеньевич, вы же с наградой пришли.

Виктор Васильев, председатель Белорусского союза кинематографистов, заслуженный деятель искусств Беларуси:

А откуда вы знаете? Кирилл Казаков:

А вот знаем. Виктор Васильев:

Подглядывали? Кирилл Казаков:

У нас же такая работа, знать чуть-чуть. Вы с наградой, расскажите, потому что кино на самом деле интересно. Оно может быть коммерчески популярным и выгодным, с другой стороны, награда. Виктор Васильев:

Вы знаете, Союз кинематографистов, Министерство культуры и Киностудия «Беларусьфильм» всегда отправляют свои фильмы на фестивали. И мы готовим эти фестивали, это сложный процесс, это внутренний процесс, но мы готовим таким образом, чтобы показать свои фильмы белорусские: анимацию, документальный, художественный фильмы на высоком уровне. Мы это готовим, так же, как рекламу к фильмам. И в этот раз международный кинофестиваль «Кино-детям», в котором участвовали 29 международных полнометражных художественных фильмов. Я радостно говорю о том, что главный приз достается нашей киностудии «Беларусьфильм», фильму «Подрыв». Это было очень приятно знать и слышать из уст профессионалов, которые стояли на сцене, было приятно его получать и поэтому я его передаю киностудии «Беларусьфильм» и думаю, что фильм «Подрыв» пройдет очень прекрасно в кинотеатрах России. А дети, хочу вам сказать, смотрели этот фильм, визжали, хохотали и с замиранием сердца ждали финал этого фильма. Он полезный, хороший и добрый фильм. Поэтому позвольте мне вручить эту замечательную статуэтку «В холодном озере капля солнца» – называется она.

Кирилл Казаков:

Виктор Михайлович, мы целый час пытались найти некий компромисс и тут вдруг статуэтка. Фильм «Подрыв», мне кажется, действительно… Этот «Вызов» просто в голове сидит – российская реклама. Это просто о том, что они умеют, и нам надо так учиться. Так вот, это та самая золотая середина: интересный, выгодный и призы. Владимир Карачевский, генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Я хочу сказать, что фильм «Подрыв» родился из сериала, который получил высокую оценку Министерства обороны Республики Беларусь, сериал «Пламя под пеплом», который, кстати, и на вашем телеканале шел. Алена Сырова, СТВ:

А говорят, что в интернете его невозможно найти. Владимир Карачевский:

А зачем все выкладывать? Я зарабатываю сейчас на этом деньги, потому что этот фильм пойдет в Россию в кинопрокаты, 9 мая. Алена Сырова:

Так вот к фильму «Подрыв» и 9 мая. Владимир Карачевский:

Этот фильм у нас в 2022 году прошел неплохо, сделал сборы по Беларуси. Алена Сырова:

Может, еще раз отправим его в прокаты?