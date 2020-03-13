С 16 марта на улицах Минска снова появятся мобильные камеры скорости

Новости Беларуси. Мобильные камеры скорости возвращаются на улицы столицы. Первая появится на проспекте Независимости у дома номер 99 уже 16 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Камеру на этом аварийном участке будут устанавливать ежедневно, но в разное время. Ограничение скорости здесь 60 км/ч. До конца марта сотрудники ГАИ оценят эффективность электронного устройства.