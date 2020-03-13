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С 16 марта на улицах Минска снова появятся мобильные камеры скорости

13 марта 2020 15:25
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Новости Беларуси. Мобильные камеры скорости возвращаются на улицы столицы. Первая появится на проспекте Независимости у дома номер 99 уже 16 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С 16 марта на улицах Минска снова появятся мобильные камеры скорости-1

Камеру на этом аварийном участке будут устанавливать ежедневно, но в разное время. Ограничение скорости здесь 60 км/ч. До конца марта сотрудники ГАИ оценят эффективность электронного устройства.

# Дорожное движение # общество # Фотофакт

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