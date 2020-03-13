Заменят покрытие по всему городу. В Минске начинают масштабный ремонт дорог

Новости Беларуси. Полмиллиона квадратных метров и более 60 объектов. В столице начинается масштабный ремонт дорог, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К работам одним из первых подключился самый большой Фрунзенский район. Работы ведутся в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Лобанка. Но заменят дорожное покрытие по всему городу. Это затронет более 60 улиц не только в центре, но и в микрорайонах.

Ремонта нужно ожидать на улицах Селицкого, Куприянова, Румянцева, Рабкоровской, Ауэзова, Оранжерейной, Есенина, Тикоцкого и Богдановича. Погода способствует ускорению ямочного ремонта. С начала 2020 года специалисты уже заменили более 20 тысяч квадратных метров покрытия. Планируется, что работы завершат к весенним праздникам.

Денис Глинский, генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Мы уже занимаемся демонтированием и демонтажем бортового камня. Планы у нас есть: разработаны, согласованы. Мы работаем и в выходные, и в праздничные дни. В этом году мы зайдем на грунтовые улицы Минска. У нас есть планы, чтобы в Минске не было ни одной грунтовой улицы. Это касается только тех, где не будут проводиться, допустим, строительные работы.