Солигорский «Шахтёр» обыграл «Столицу» – финальная серия мужского чемпионата Беларуси по волейболу

Под диктовку фаворита проходит финальная серия мужского чемпионата Беларуси по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Солигорский «Шахтер» уверенно обыграл «Столицу» и во втором матче решающей стадии. Как и в первой игре, для успеха «горнякам» хватило трех партий. Домашняя площадка не помогла минчанам, по ходу встречи столичный клуб ни разу не выходил вперед. Первый сет завершился со счетом 25:19 в пользу «Шахтера». В дальнейшем команда из Солигорска также контролировала ситуацию и выиграла две партии с одинаковым счетом 25:21.

Третья встреча команд пройдет в Солигорске 2 мая, и в случае победы «Шахтер» станет девятикратным чемпионом Беларуси. Ранее «горняки» и минчане 9 раз сходились в финалах, семь из них выиграл «Шахтер». В первом матче за бронзовые медали гомельская «Энергия» уступила «Борисову» – 1:3.