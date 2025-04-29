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Солигорский «Шахтёр» обыграл «Столицу» – финальная серия мужского чемпионата Беларуси по волейболу

29 апреля 2025 11:21
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Под диктовку фаворита проходит финальная серия мужского чемпионата Беларуси по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Солигорский «Шахтер» уверенно обыграл «Столицу» и во втором матче решающей стадии. Как и в первой игре, для успеха «горнякам» хватило трех партий. Домашняя площадка не помогла минчанам, по ходу встречи столичный клуб ни разу не выходил вперед. Первый сет завершился со счетом 25:19 в пользу «Шахтера». В дальнейшем команда из Солигорска также контролировала ситуацию и выиграла две партии с одинаковым счетом 25:21. 

Третья встреча команд пройдет в Солигорске 2 мая, и в случае победы «Шахтер» станет девятикратным чемпионом Беларуси. Ранее «горняки» и минчане 9 раз сходились в финалах, семь из них выиграл «Шахтер». В первом матче за бронзовые медали гомельская «Энергия» уступила «Борисову» – 1:3.

# Волейбол

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