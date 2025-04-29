В Венгрии парламент проголосовал за выход из МУС

Венгерский парламент проголосовал за выход из Международного уголовного суда (МУС), заявил министр иностранных дел Петер Сийярто. Об этом пишет РИА Новости.

Он уточнил, что решение было принято в связи с утратой МУС своей беспристрастности и авторитета.

Ранее глава правительства Виктор Орбан сообщил, что решение было принято в связи с ордером на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который обвиняется в совершении военных преступлений. Проект закона был внесен в апреле, и после уведомления ООН решение вступит в силу через год.