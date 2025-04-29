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В Венгрии парламент проголосовал за выход из МУС

29 апреля 2025 11:16
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В Венгрии парламент проголосовал за выход из МУС-0

Венгерский парламент проголосовал за выход из Международного уголовного суда (МУС), заявил министр иностранных дел Петер Сийярто. Об этом пишет РИА Новости.

Он уточнил, что решение было принято в связи с утратой МУС своей беспристрастности и авторитета.

Ранее глава правительства Виктор Орбан сообщил, что решение было принято в связи с ордером на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который обвиняется в совершении военных преступлений. Проект закона был внесен в апреле, и после уведомления ООН решение вступит в силу через год.

Фото: pixabay

# Международная политика

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