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ГАИ проводит профилактическую акцию «Пьяному и бесправному не место на дороге!»

29 апреля 2025 10:59
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ГАИ Беларуси усилила контроль за обеспечением безопасности на магистралях. До 30 апреля проходит профилактическая акция «Пьяному и бесправному не место на дороге!» Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ проводит профилактическую акцию «Пьяному и бесправному не место на дороге!»-2

Так, в Минске сотрудники спецподразделения ДПС «Стрела» проводят рейды, направленные на выявление нетрезвых водителей и отстранение от управления бесправников. И результат уже есть. Только за последние сутки выявлено 167 водителей-бесправников и порядка 50 автолюбителей, управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

ГАИ проводит профилактическую акцию «Пьяному и бесправному не место на дороге!»-4

Анна Банадык, официальный представитель главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Рейдовые группы спецподразделения ДПС «Стрела» выбыли в наиболее аварийные регионы. Сотрудники ГАИ нацелены на принципиальную оценку действий лиц, допускающих грубое нарушение правил.

ГАИ проводит профилактическую акцию «Пьяному и бесправному не место на дороге!»-6

У нас каждые выходные огромное количество жертв на дорогах. И поэтому, я считаю, очень правильно, что мы проводим такие рейды, выявляем бесправников, выявляем нарушителей, выявляем тех, кто управляет в нетрезвом виде. Поэтому все правильно, и это нужно продолжать и делать.

Вместе с тем, водители должны быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения.

# ГАИ # Анна Банадык

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