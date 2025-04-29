ГАИ проводит профилактическую акцию «Пьяному и бесправному не место на дороге!»

ГАИ Беларуси усилила контроль за обеспечением безопасности на магистралях. До 30 апреля проходит профилактическая акция «Пьяному и бесправному не место на дороге!» Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Минске сотрудники спецподразделения ДПС «Стрела» проводят рейды, направленные на выявление нетрезвых водителей и отстранение от управления бесправников. И результат уже есть. Только за последние сутки выявлено 167 водителей-бесправников и порядка 50 автолюбителей, управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

У нас каждые выходные огромное количество жертв на дорогах. И поэтому, я считаю, очень правильно, что мы проводим такие рейды, выявляем бесправников, выявляем нарушителей, выявляем тех, кто управляет в нетрезвом виде. Поэтому все правильно, и это нужно продолжать и делать.

Вместе с тем, водители должны быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения.