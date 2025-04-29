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Соболенко и Азаренко проведут важные матчи на турнире в Мадриде

29 апреля 2025 11:22
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Арина Соболенко и Виктории Азаренко сегодня, 29 апреля, проведут важные матчи на представительном теннисном турнире в Мадриде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Игры должны были пройти накануне, но были перенесены из-за тотального блэкаута в Испании. 

Арина Соболенко за выход в четвертьфинал одиночного разряда поспорит с американкой Пэйтон Стэйрнс, занимающей в рейтинге 44-е место. Это будет вторая встреча соперниц. В прошлом году в Индиан-Уэллсе белоруска была сильнее в трех сетах. Матч Соболенко с Стэйрнс пройдет в вечерней программе, а в дневной сессии в четвертьфинале парного разряда Виктория Азаренко вместе с Эшлин Крюгер сыграют против американского дуэта Кори Гауфф/Робин Монтгомери. Азаренко дважды побеждала в Мадриде в паре, а Соболенко выигрывала титул в одиночном разряде в 2021 и 2023 годах.

# Виктория Азаренко # Теннис # Арина Соболенко

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