Соболенко и Азаренко проведут важные матчи на турнире в Мадриде

Арина Соболенко и Виктории Азаренко сегодня, 29 апреля, проведут важные матчи на представительном теннисном турнире в Мадриде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Игры должны были пройти накануне, но были перенесены из-за тотального блэкаута в Испании.

Арина Соболенко за выход в четвертьфинал одиночного разряда поспорит с американкой Пэйтон Стэйрнс, занимающей в рейтинге 44-е место. Это будет вторая встреча соперниц. В прошлом году в Индиан-Уэллсе белоруска была сильнее в трех сетах. Матч Соболенко с Стэйрнс пройдет в вечерней программе, а в дневной сессии в четвертьфинале парного разряда Виктория Азаренко вместе с Эшлин Крюгер сыграют против американского дуэта Кори Гауфф/Робин Монтгомери. Азаренко дважды побеждала в Мадриде в паре, а Соболенко выигрывала титул в одиночном разряде в 2021 и 2023 годах.