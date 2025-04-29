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История, от которой в жилах стынет кровь! Бывшая узница концлагеря «Озаричи» вспомнила всё до мелочей

29 апреля 2025 11:53
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В Смиловичской средней школе № 1 открылся музей Холокоста. В качестве экспонатов – уникальные вещи, принадлежавшие еврейской общине, которая проживала на территории района. А экскурсоводы – обычные школьники, для которых история родного края – больше, чем просто страницы книг. Об этом и не только рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

В одном из лагерей смерти побывала и наша героиня Анна Петровна Згурская. В огненные сороковые, когда началась война, ей было всего шесть лет. Девочка только собиралась в школу, мечтала, но планам не суждено было воплотиться.

История, от которой в жилах стынет кровь! Бывшая узница концлагеря «Озаричи» вспомнила всё до мелочей-2

Анна Згурская, малолетняя узница концлагеря «Озаричи»:
Мы жили в Рогачеве. Папа был учителем истории. Когда началась война, он стал подпольщиком, его послали директором школы в Крушиновку, деревня в лесу почти, там лес был 300 метров. Там были партизанские отряды, он там директором школы работал. 

В школе была лошадь, и они поехали то ли за оружием в Рогачев, то ли что... И в это время началась облава. Приехал сюда целый отряд. Как раз они ехали, но они знали, уже ничего не везли. 

Их задержали, но потом отпустили. А староста говорит: вы отпустили, я же не знаю, может, они подпольщики. Их догнали, заставили выкопать себе яму. И расстреляли. Когда все кончилось, папу надо было хоронить. А если бы староста не сказал, может, прошло бы все...

История, от которой в жилах стынет кровь! Бывшая узница концлагеря «Озаричи» вспомнила всё до мелочей-4

День, а вернее, ту ночь, когда Анну Петровну вместе с мамой и братом забрали в концлагерь «Озаричи», помнит до сих пор и до малейших деталей. Тогда беды ничего не предвещало, но все изменил один случай.

Анна Згурская:
Холодный март, 3 часа ночи, 1944 год. Приехало много машин. У них был список, кого брать. И нас просто посадили в эту машину и повезли. Привезли нас в Рогачев и погрузили в товарный вагон. И повезли нас в Озаричи.

Построили всех. Был окоп. Видимо, они хотели расстрелять, чтобы туда прям падали. Всех-всех поставили, у кого какие документы. Мы стояли, я помню, мама взяла платье, мне закрыла глаза и братику моему. 

История, от которой в жилах стынет кровь! Бывшая узница концлагеря «Озаричи» вспомнила всё до мелочей-6

Анна Згурская:
На этой стороне были немцы, а на той стороне лагеря – наши. Пришел немец, что-то сказал, потом полицай перевел. Сказал: идите и располагайтесь. 

Там были мерзлые кочки. Я не понимала, что это лагерь. Где вы были? В болоте. Потому что было болото большое, несколько гектаров. А это был март – такая морозильня!.. У нас было одеяло, мама кинула. А возле нас были беженцы из Смоленска, четверо детей и мама. Так у них ничего не было.

История, от которой в жилах стынет кровь! Бывшая узница концлагеря «Озаричи» вспомнила всё до мелочей-8

Брат умер в лагере, у него началась дизентерия от воды, а у Анны Петровны был сыпной тиф, но она выжила. Говорит, это была судьба. Всего в лагере вместе с матерью она пробыла две недели, но каждый день считался как будто за месяц. Столько жутких событий….

История, от которой в жилах стынет кровь! Бывшая узница концлагеря «Озаричи» вспомнила всё до мелочей-10

Там же произошел случай, который полностью изменил жизнь уже маленькой семьи. Мать Анны Петровны встретила в лагере мужчину, который рассказал свою историю. Он потерял всю семью. Четверо детей, сыновей, жену сожгли живьем. Сам мужчина ушел в армию, был ранен, оказался в госпитале, и позже его схватили немцы и отправили в лагерь. И он решил, что найдет вдову и детей, которых воспитает как своих.

История, от которой в жилах стынет кровь! Бывшая узница концлагеря «Озаричи» вспомнила всё до мелочей-12

Анна Згурская:
И это правда. Они с мамой тогда уже сошлись. Забрали сестру мою. Когда мы окончили 4 класса, все мои сверстники, у кого папы вот не было, почти все шли на работу, чтобы помочь маме кормить детей. Я говорю: мама, а что мне делать? Она говорит: спроси у папы. Он говорит: а ты хочешь учиться? Я говорю: я очень хочу. Она говорит: учись. Твой папа был учителем, он бы тебя учил, а я бы своих сыновей учил. 

История, от которой в жилах стынет кровь! Бывшая узница концлагеря «Озаричи» вспомнила всё до мелочей-14

Анна Згурская:
И я окончила 10 классов, потом в Минске училась. Я с ним ездила в Минск. Сестра тоже окончила 10 классов. Если бы не он, я не знаю, как бы мы... Он и дом построил. Это же все-таки мужчина. Начали строить дом, выписали лес, тогда сами строили.

Когда война закончилась, Анне Петровне было восемь с половиной лет, и только тогда она начала задумываться об учебе и в целом о жизни. Много времени было упущено, но мечты остались.

Подробности смотрите в видео.

# Великая Отечественная война # История # Анна Згурская

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