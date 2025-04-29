Своим автоматом уничтожил 11 немцев, 3 мадьяра и 6 бандеровцев. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй. Историями своего прадедушки и прапрадедушки поделилась наш телезритель.

Прапрадедушка Баешко Иван Яковлевич:

22 июня 1941 года фашисты напали на СССР. 23 июня того же года Баешко Иван Яковлевич вместе с однополчанами пришел в военкомат в городе Пуховичи, но город был эвакуирован. Все они пошли в партизанский отряд, где он был связным. В 1944 году началось освобождение Белоруссии, и прапрадедушка ушел на фронт с действующей армией. При освобождении города Белосток в Польше прапрадедушка погиб, там же он и похоронен.

Прадедушка Ковальчук Степан Степанович:

Ковальчуку Степану Степановичу было 18 лет, когда началась Великая Отечественная война. Он с первых дней войны ушел в действующую армию. Практически сразу их батальон попал в окружение. Приказ был выходить из окружения самостоятельно. Степан Степанович вернулся домой, в село Рогачев Житомирской области, но его сразу отправили в Германию. В вагоне с ним был пленный лейтенант, с которым он и бежал, выпрыгнув на ходу из вагона.

30 октября 1943 года он вступил в партизанский отряд имени Александра Невского, автоматчиком. 30 ноября 1944 года был приставлен к награждению медалью «За отвагу». В наградном листке кратко написано: «Участвовал во всех боях, вместе с отрядом против немцев и бандеровцев. Отважный и смелый боец, в бою всегда впереди. Своим автоматом уничтожил 11 немцев, 3 мадьяра и 6 бандеровцев. Достоин к награждению». За то, что в бою 4 апреля 1945 года в Венгрии проявил стойкость и мужество, подбив автомашину с пулеметчиком, который мешал продвижению эскадрона, был награжден за подвиг медалью «За отвагу». Степан Степанович участвовал в освобождении города Будапешта в Венгрии, за что был награжден медалью «За взятие Будапешта».