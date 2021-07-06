«Всё случилось внезапно». Белоруска рассказала, как и почему отказалась от мяса

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Скажите, что послужило толчком для того, чтобы вы приняли такое решение – отказаться от мяса?

Анастасия Лузанова, веган:

Все случилось внезапно. В одну ночь я наткнулась на ролики, посмотрела фильм «Земляне». Можно сказать, что с него все началось. Увидела, как содержатся животные, в каких условиях – с этого все пошло. Начала изучать на эту тему очень много книг, роликов. Алеся Лакина:

То есть вам просто стало жалко этих животных? Анастасия Лузанова:

Да.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Этическая сторона вегетарианства. Многие принимают это, потому что начинают жалеть животных, проникаются такими фильмами. А ваши родственники разделяют ваши предпочтения? Анастасия Лузанова:

Нет. Наталья Надольская:

А как вы с ними уживаетесь, делите в холодильнике полочки? Анастасия Лузанова:

Я живу отдельно с 17 лет.