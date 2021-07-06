«Всё случилось внезапно». Белоруска рассказала, как и почему отказалась от мяса
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Скажите, что послужило толчком для того, чтобы вы приняли такое решение – отказаться от мяса?
Анастасия Лузанова, веган:
Все случилось внезапно. В одну ночь я наткнулась на ролики, посмотрела фильм «Земляне». Можно сказать, что с него все началось. Увидела, как содержатся животные, в каких условиях – с этого все пошло. Начала изучать на эту тему очень много книг, роликов.
Алеся Лакина:
То есть вам просто стало жалко этих животных?
Анастасия Лузанова:
Да.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Этическая сторона вегетарианства. Многие принимают это, потому что начинают жалеть животных, проникаются такими фильмами. А ваши родственники разделяют ваши предпочтения?
Анастасия Лузанова:
Нет.
Наталья Надольская:
А как вы с ними уживаетесь, делите в холодильнике полочки?
Анастасия Лузанова:
Я живу отдельно с 17 лет.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Переживают родители, родственники, друзья за то, что не едите мясо?
Анастасия Лузанова:
Первое время были настроены негативно, наверное. Но сейчас нормально, принимают.
Алеся Лакина:
Но вы не употребляете ни молоко, ни яйца в пищу?
Анастасия Лузанова:
Да, ничего. Я изначально отказалась только от мяса. Тяжело не было. От мяса отказалась просто резко. Постепенно начала от молочных продуктов отказываться. Тяжелее всего было от сыра. А так легко.
Екатерина Забенько:
Почувствовали какие-то изменения в своем организме после этого? Что стало происходить?
Анастасия Лузанова:
Да. Легкость появилась в организме, которую я раньше не замечала. Так как я занимаюсь спортом для себя, улучшились показатели и легче стало, проще заниматься. Как многие говорят, что не хватает энергии – наоборот, энергии появилось еще больше.
Алеся Лакина:
Может это самовнушение все-таки?
Анастасия Лузанова:
Может быть. Но в любом случае на меня это повлияло очень хорошо, и я ни капли не жалею, что приняла такое решение.
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