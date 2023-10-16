Прокурор: учителя и врачи в 2022-м выявили 90 преступлений, связанных с насилием над детьми
Новости Беларуси. Как оградить детей от насилия? Поддается ли педофилия лечению? Кто чаще всего подвергается опасности? В Беларуси корректируют законодательство, касающееся вопросов половой неприкосновенности детей. Противодействие педофилии станет темой ток-шоу «По существу». На площадке программы соберутся правоохранители, психологи, врачи, эксперты от образования и законодатели.
Алена Сырова, СТВ:
Приводили пример, что практически в каждом из случаев, когда выявлено преступление в отношении несовершеннолетнего, был кто-то, кто замечал, слышал, видел, догадывался, но не сказал. Кто-то из взрослых людей. Может быть, в тех поправках, о которых мы говорим, мы не учли ответственности тех людей, которые заведомо знали, но не сказали?
Роман Сидоренко, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генпрокуратуры Беларуси:
Могу сказать, что сегодня был озвучен национальный механизм оказания помощи несовершеннолетним, который предусматривает четкий порядок действий каждого субъекта профилактики. Начиная от учреждения образования, заканчивая Министерством образования, начиная от учреждения здравоохранения, заканчивая Министерством здравоохранения. И там четко прописано, что в случае выявления таких фактов определен порядок действий конкретного должностного лица, будь то учитель, директор школы, лечащий врач и главный врач, каким образом эта информация поступает в правоохранительные органы. И как правильно было отмечено, на сегодня руководители государственных организаций образования, здравоохранения, наверное, не рискнут на себя взять ответственность за сокрытие такого факта, потому что они прекрасно понимают последствия, которые могут для них наступить. В первую очередь это, конечно, моральные последствия, ему с этой информацией жить. В защиту этих слов могу сказать, что по прошлому году, по статистике, наверное, 90 преступлений было выявлено именно педагогами и врачами. И по информации этих государственных учреждений было возбуждено 90 уголовных дел.
Алена Сырова:
Я больше говорила даже не об учителях, врачах, а о простых людях, которые замечают какие-то странности, допустим, в поведении соседских детей. Что-то видят, что-то слышат, предполагают.
Кирилл Казаков, СТВ:
Дополню, ведь чаще всего не в семье замечают, что педагоги совершают… А педагоги замечают, что в семье идет насилие. Мы никоим образом не пытаемся навешивать все ярлыки на условный Минздрав или Министерство образования, просто такова ситуация, что там с детьми чаще встречаются. Чаще всего врач может увидеть у девочки какие-то травмы или педагог, классный руководитель узнать. Они же могут и молчать, чтобы, например, никакого урона для семьи не нанести, потому что отчим, на самом деле, маму любит, а к детям так, получается относится.
Роман Сидоренко:
К сожалению, такие факты встречаются, но реже, чем это было ранее. Недавно был сюжет по телевидению, где подросток от подружки узнала о тех злодеяниях, которые совершал ее отчим. Девочка по какой-то причине боялась рассказать маме или у нее не получалось. Информация дошла до педагога. И педагог забила тревогу, сообщила. В самой семье, конечно, это каким-то образом либо умышленно скрывается, потому что мама боится огласки. Или это происходит из-за недоверия. Как правило, это в большинстве в неблагополучных семьях, когда девочка проживает с отчимом, и почему-то мама больше верит отчиму, чем собственной дочери.
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