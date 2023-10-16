«Лолита» Набокова – это чёткая пропаганда». Кто и как будет запрещать неприемлемые материалы?
Новости Беларуси. Как оградить детей от насилия? Поддается ли педофилия лечению? Кто чаще всего подвергается опасности? В Беларуси корректируют законодательство, касающееся вопросов половой неприкосновенности детей. Противодействие педофилии стало темой ток-шоу «По существу». На площадке программы 16 октября собрались правоохранители, психологи, врачи, эксперты от образования и законодатели.
Кирилл Казаков, СТВ:
Я вернусь к Испании. Есть понятия определенные когнитивной войны, когда тебе замещают твои ментальные ценности. Это приходит и к нам. Почему, например, кажется, что это нормально, ты посмотрел, и тебе кажется, что это нормально? Да потому что ты читаешь, что в Европе педофилию перестали признавать болезнью и считают вроде как нормальной историей. Там в итоге к чему придут?
Алена Сырова, СТВ:
Точно так же гомосексуализм в итоге перестали считать болезнью, и это стало нормальностью.
Кирилл Казаков:
Кто-то один сказал, заявили, посмотрели, как общество отреагировало, потом в одной стране разрешили. И потом раз, два, три и через 10 лет уже это в публичной литературе.
Роман Сидоренко, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генпрокуратуры Беларуси:
На сегодня ведется активная работа по инициативе Генеральной прокуратуры. Министерство внутренних дел разработало проект закона в изменении Кодекса об административной ответственности. В первую очередь вводятся три статьи. Это запрет на пропаганду ЛГБТ, педофилии, смены пола. И в последующем, когда уже будет выработан непосредственный механизм, мы все-таки попробуем апробировать на уровне законодательства об административной ответственности, насколько будет работать именно запрет на пропаганду.
Алена Сырова:
А что понимать под словом пропаганда?
Роман Сидоренко:
Пропаганда – любое донесение до общества в сети Интернет, в публичных выступлениях, в публикациях. Именно навязывание вот этой распущенной идеи ЛГБТ, педофилии.
Кирилл Казаков:
А судьи кто? Потому что «Лолита» Набокова – это четкая пропаганда, но это классический материал, который люди читают.
Роман Сидоренко:
Совершенно верно. Будут учтены сферы правоотношений, которые относятся к искусству, религии. Потому что в любом случае, если рассматривать, например, вопрос с пропагандой чайлдфри, который в Европе сейчас очень массово набирает обороты, то в нашем традиционном обществе вопросы религии, монашества, там, где в принципе рождение детей не подразумевается. Но это не в том понимании, в том виде, в котором идет к нам с Запада. Ведь посмотрите, сегодня они просят равные для себя условия, потом они будут считать себя особенными, и им надо будет выделять особые льготы, привилегии в государстве. И они именно навязывают свою идею, видение.
Алена Сырова:
Именно поэтому мы говорим о защите наших традиционных ценностей и необходимости говорить, что все то, что происходит, что мы критикуем, – это ненормально. Независимо от того, какой мотив был у человека, который совершал преступление, он его совершал.
Читайте также:
«66% были знакомые, иногда даже близкие родственники». Депутат о пугающей статистике среди жертв педофилии
«Это служит триггером». Детская порнография в интернете – спусковой крючок для педофилов?
Ученый: принудительное лечение педофилов – это не кастрация, а гормональная терапия