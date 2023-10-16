«Лолита» Набокова – это чёткая пропаганда». Кто и как будет запрещать неприемлемые материалы?

Новости Беларуси. Как оградить детей от насилия? Поддается ли педофилия лечению? Кто чаще всего подвергается опасности? В Беларуси корректируют законодательство, касающееся вопросов половой неприкосновенности детей. Противодействие педофилии стало темой ток-шоу «По существу». На площадке программы 16 октября собрались правоохранители, психологи, врачи, эксперты от образования и законодатели.

Кирилл Казаков, СТВ:

Я вернусь к Испании. Есть понятия определенные когнитивной войны, когда тебе замещают твои ментальные ценности. Это приходит и к нам. Почему, например, кажется, что это нормально, ты посмотрел, и тебе кажется, что это нормально? Да потому что ты читаешь, что в Европе педофилию перестали признавать болезнью и считают вроде как нормальной историей. Там в итоге к чему придут? Алена Сырова, СТВ:

Точно так же гомосексуализм в итоге перестали считать болезнью, и это стало нормальностью. Кирилл Казаков:

Кто-то один сказал, заявили, посмотрели, как общество отреагировало, потом в одной стране разрешили. И потом раз, два, три и через 10 лет уже это в публичной литературе.

Роман Сидоренко, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генпрокуратуры Беларуси:

На сегодня ведется активная работа по инициативе Генеральной прокуратуры. Министерство внутренних дел разработало проект закона в изменении Кодекса об административной ответственности. В первую очередь вводятся три статьи. Это запрет на пропаганду ЛГБТ, педофилии, смены пола. И в последующем, когда уже будет выработан непосредственный механизм, мы все-таки попробуем апробировать на уровне законодательства об административной ответственности, насколько будет работать именно запрет на пропаганду. Алена Сырова:

А что понимать под словом пропаганда? Роман Сидоренко:

Пропаганда – любое донесение до общества в сети Интернет, в публичных выступлениях, в публикациях. Именно навязывание вот этой распущенной идеи ЛГБТ, педофилии. Кирилл Казаков:

А судьи кто? Потому что «Лолита» Набокова – это четкая пропаганда, но это классический материал, который люди читают.