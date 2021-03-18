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Прокуратура Бреста предъявила иск о ликвидации «Польской школы»

18 марта 2021 18:00
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Новости Беларуси. Время, когда судьбой Беларуси распоряжались другие державы и территория страны была разделена, давно позади. Но, как не раз подчеркивал наш Президент, в непростое время испытаний для независимости только народ вправе решать, в какой стране ему жить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ: 
Александр Лукашенко приводил в пример ту самую узкую полоску по линии Борисов – Мозырь, фактически клочок земли, который нам тогда определили. Так неужели те события вековой давности, о которых мы сегодня вспоминаем, и справедливость, которая была восстановлена лишь в 1939 году, для кого-то не стали уроком истории? Неужели кто-то этого хочет сейчас?

Прокуратура Бреста предъявила иск о ликвидации «Польской школы»-1

И снова к ситуации вокруг «Польской школы» в Бресте. Прокуратура областного центра предъявила иск о ликвидации этого учебного заведения в связи с грубым нарушением законодательства, повлекшим причинение ущерба интересам государства и общества.

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Установлено, что в школе проводились языковые курсы для соискателей карты поляка, а также были организованы харцерские дружины. Их основная деятельность строилась на обесценивании исторической памяти белорусского народа.

Прокуратура Бреста предъявила иск о ликвидации «Польской школы»-4

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# Беларусь-Польша # общество # Александр Лукашенко # Игорь Позняк # Фотофакт

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