Прокуратура Бреста предъявила иск о ликвидации «Польской школы»

Новости Беларуси. Время, когда судьбой Беларуси распоряжались другие державы и территория страны была разделена, давно позади. Но, как не раз подчеркивал наш Президент, в непростое время испытаний для независимости только народ вправе решать, в какой стране ему жить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:

Александр Лукашенко приводил в пример ту самую узкую полоску по линии Борисов – Мозырь, фактически клочок земли, который нам тогда определили. Так неужели те события вековой давности, о которых мы сегодня вспоминаем, и справедливость, которая была восстановлена лишь в 1939 году, для кого-то не стали уроком истории? Неужели кто-то этого хочет сейчас?