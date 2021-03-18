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Генпрокуратура планирует возбудить уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны

18 марта 2021 17:08
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Новости Беларуси. Белорусское законодательство должно быть готово дать ответ любым проявлениям деструктивной активности. При этом не только оперативно реагировать на нарушения, но и упреждать возможные угрозы. Такова позиция Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Генпрокуратура планирует возбудить уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны-1

На фоне попыток соседних стран переписать историю (поляки, например, оправдали нациста Ромуальда Райса по кличке «Бурый», отряд которого в 1946 году сжег пять белорусских деревень, тогда погибли почти 80 человек), Генпрокуратура планирует возбудить уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны.

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Генпрокуратура планирует возбудить уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны-4

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Генеральная прокуратура несколько месяцев назад начала работу, направленную на то, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны. Сегодня об этом доложено главе государства. Работа эта продолжается совместно с иными государственными органами, Академией наук, с архивами. И мы говорим о том, что в ближайшее время такой вопрос будет рассмотрен.

# Прокуратура Беларуси # общество # Андрей Швед # Ромуальд Райс # Фотофакт

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