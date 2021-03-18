«Выдают с очень любопытными формулировками». Какие проблемы «западная соседка» решает с помощью карты поляка?

Новости Беларуси. Последние недели отношения Беларуси и Польши сложно назвать простыми. Действия отдельных польских граждан и чиновников на территории нашей страны не вписываются в границы добрососедских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. МИД Беларуси о скандале в Бресте: грубейшее нарушение обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма Но все же главным недопониманием становится нежелание кого-то признавать белорусов самобытной нацией. Иногда, чтобы понять природу вещей сегодняшнего дня, достаточно заглянуть в историю. Репортаж Кристины Протосовицкой.

История этой молодой девушки из Бреста похожа на истории тысяч других юных жителей приграничья. Обладательницей карты поляка стала в 10 классе – аккурат перед поступлением в польский вуз. А это и бесплатное обучение, и стипендия. Доказанное родство с обеих сторон – прабабушка и прапрадедушка жили в Польше. Затем собеседование с консулом. Во-первых, пани опрашивают на польском; во-вторых, вопросы – от истории до национальных праздников.

Не скажу, что это была формальность. Это было больше похоже на экзамен. Я знаю людей, которые… Просто мне не было 18, он как-то разговорился с родителями больше, поэтому, может быть, отчасти повезло. Не так жестко он спрашивал, все четко. Я знаю людей, которые уже старше и приходили одни на экзамен – там многие выходили в слезах от стресса. Спрашивают они требовательно очень.

Не скажу, что мне это где-то там пригодилось в жизни в Польше. Праздники – понятное дело, там уже разбираешься, как они себя ведут, что делают на праздники, это интересно. А вот история, гимн тем более… Ну, как-то ничего этого мне не понадобилось.

Карина своего рода зеркало поколения. На вопрос о родине, не задумываясь, отвечает: Беларусь, а карта поляка – это скорее о преференциях. Удостоверение не дает гражданства, зато гарантирует национальную визу, образование и легальное трудоустройство, скидку на транспорт и экстренную медпомощь. Программа карты поляка стартовала в 2007 году, тогда речь шла только о постсоветских странах. Сегодня это вся карта мира.

Польша решает сразу две проблемы. Закрывает брешь после трудового миграционного оттока самих поляков в более успешные страны Европы. Речь идет в том числе и о медиках, и об айтишниках, а не только о рабочих заводов и фабрик, кафе и ресторанов. А параллельно закрывает свои евроквоты по трудоустройству мигрантов перед европартнерами. Двух зайцев одним выстрелом, и как приятный бонус – увеличение влияния польского языка и культуры. Хочешь не хочешь, но на собеседовании щебетать придется все-таки по-польски.

Так ли актуален в Гродненской области польский вопрос, как пытаются преподнести некоторые СМИ? Отвечает Владимир Караник Но у всего этого есть и нереализованные геополитические амбиции. 43 % всех выданных карт поляка – а это всего более чем 250 тысяч за 12 лет – приходятся на Беларусь, на «кресы всходние». Риторика польских властей в последнее время всячески обращена в славные времена». Закон о карте поляка собираются шлифовать.

Михал Дворчик, глава канцелярии премьер-министра Польши:

Сейчас мы начинаем работу над очередными решениями, благодаря которым на территории нашей страны смогут свободно поселиться потомки жителей Первой и Второй Речи Посполитой. Аналогов карте поляка как инструменту «заботы» об этнических потомках не существует ни в одной из стран.

Петр Петровский, политолог:

Карту поляка выдают не только полякам. Ее выдают с очень любопытными формулировками, и юридически карту поляка в Беларуси могут получить все граждане, у которых есть предки, которые жили на территории Западной Беларуси. Что говорит о немножко другом тоне, о претензии на определенную территорию. Все для чего? Для того, чтобы количество поляков увеличивалось. И мы видим, к чему это ведет.