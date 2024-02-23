«Пройти своего рода кастинг». Кто может служить в роте почётного караула?

Каждый год 23 февраля в нашей стране отмечают День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Это день памяти, мужества и героизма всех поколений защитников Отечества, которые отстояли независимость родной земли. Сегодня праздник символизирует патриотизм, верность воинскому долгу, готовность к самопожертвованию во имя свободы и независимости Родины. О современных защитниках Отечества поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я обращала внимание на выступлениях роты почетного караула, на то, что вы одинакового роста, прямо даже внешне похожи друг на друга, и комплекция. Правда, для того, чтобы попасть в вашу роту, нужно пройти своего рода кастинг, на что обращается внимание в первую очередь?