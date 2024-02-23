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«Пройти своего рода кастинг». Кто может служить в роте почётного караула?

23 февраля 2024 20:46
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Каждый год 23 февраля в нашей стране отмечают День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Это день памяти, мужества и героизма всех поколений защитников Отечества, которые отстояли независимость родной земли. Сегодня праздник символизирует патриотизм, верность воинскому долгу, готовность к самопожертвованию во имя свободы и независимости Родины. О современных защитниках Отечества поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я обращала внимание на выступлениях роты почетного караула, на то, что вы одинакового роста, прямо даже внешне похожи друг на друга, и комплекция. Правда, для того, чтобы попасть в вашу роту, нужно пройти своего рода кастинг, на что обращается внимание в первую очередь?

«Пройти своего рода кастинг». Кто может служить в роте почётного караула?-1

Александр Фаев, командир роты специального назначения почетного караула, старший лейтенант:
Да, можно сказать так, кастинг, конечно. Это время отбора вообще кандидатов для прохождения срочной службы, когда еще в военкомате людей набирают, призывников, которые приписаны к какому-либо военкомату: там учитывается, конечно же, первое самое – это группа здоровья. Должна быть первая обязательно, рост от 185 до 190 сантиметров.

Александр Меженный, ведущий ток-шоу:
Сколько времени уходит на подготовку одного бойца так, чтобы он действительно мог выйти на плац вместе со всей ротой и не подкачать?

Александр Фаев:
Нужно смотреть, конечно, в зависимости от того, какое будет мероприятие и что от этого бойца требуется.

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# Армия Беларуси # общество # Наталья Надольская # Александр Меженный

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