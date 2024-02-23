По профильным предметам – не менее 8 баллов. Как стать учеником военно-патриотического класса?

Каждый год 23 февраля в нашей стране отмечают День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Это день памяти, мужества и героизма всех поколений защитников Отечества, которые отстояли независимость родной земли. Сегодня праздник символизирует патриотизм, верность воинскому долгу, готовность к самопожертвованию во имя свободы и независимости Родины. О современных защитниках Отечества поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы ученик 11-го военно-патриотического класса пограничной направленности. Это единственный такой класс в столице. Правда ли, чтобы попасть туда, нужно было пройти серьезный отбор? Какие критерии?

Илья Крук, учащийся военно-патриотического класса пограничной направленности средней школы № 206 имени А.М. Кижеватова г. Минска:

Конечно. Во-первых, после 9-го класса ваш средний балл должен быть не менее 8,5. Также по профильным предметам – математика и английский язык не менее 8 баллов. Александр Меженный, ведущий ток-шоу:

Ваш распорядок дня выгладит примерно, как у суворовцев или попроще? Илья Крук:

Попроще, я же учусь в школе, в 11-м классе, просто у меня уклон именно на военное дело. Наталья Надольская:

Чувствуется в классе военная дисциплина?