По профильным предметам – не менее 8 баллов. Как стать учеником военно-патриотического класса?
Каждый год 23 февраля в нашей стране отмечают День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Это день памяти, мужества и героизма всех поколений защитников Отечества, которые отстояли независимость родной земли. Сегодня праздник символизирует патриотизм, верность воинскому долгу, готовность к самопожертвованию во имя свободы и независимости Родины. О современных защитниках Отечества поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы ученик 11-го военно-патриотического класса пограничной направленности. Это единственный такой класс в столице. Правда ли, чтобы попасть туда, нужно было пройти серьезный отбор? Какие критерии?
Илья Крук, учащийся военно-патриотического класса пограничной направленности средней школы № 206 имени А.М. Кижеватова г. Минска:
Конечно. Во-первых, после 9-го класса ваш средний балл должен быть не менее 8,5. Также по профильным предметам – математика и английский язык не менее 8 баллов.
Александр Меженный, ведущий ток-шоу:
Ваш распорядок дня выгладит примерно, как у суворовцев или попроще?
Илья Крук:
Попроще, я же учусь в школе, в 11-м классе, просто у меня уклон именно на военное дело.
Наталья Надольская:
Чувствуется в классе военная дисциплина?
Илья Крук:
Конечно, она есть. Она приходит, конечно же, не сразу. С течением времени ты понимаешь, что стал более дисциплинированным человеком, и такого разгильдяйства, как было раньше, уже нет.
Наталья Надольская:
У вас только ребята в классе или, может быть, девушки тоже есть?
Илья Крук:
Есть девочки. У нас восемь парней и восемь девочек.
«Серьезные испытания». Как поступить в Минское суворовское военное училище – подробнее здесь.