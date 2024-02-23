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«Это был осознанный выбор». Чем привлекательны погранвойска, рассказал курсант

23 февраля 2024 16:02
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Каждый год 23 февраля в нашей стране отмечают День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Это день памяти, мужества и героизма всех поколений защитников Отечества, которые отстояли независимость родной земли. Сегодня праздник символизирует патриотизм, верность воинскому долгу, готовность к самопожертвованию во имя свободы и независимости Родины. О современных защитниках Отечества поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Александр Меженный, ведущий ток-шоу:
Вы вдруг собрались в пограничники или это все-таки был более осознанный выбор, не случайно был сделан? Опять же, почему в пограничники?

«Это был осознанный выбор». Чем привлекательны погранвойска, рассказал курсант-1

Даниил Гриб, курсант 4-го курса Института пограничной службы:
Это был осознанный выбор. Еще учась в школе, я увлекался историей. Во времена Великой Отечественной войны, также конфликта в Афганистане пограничники всегда отличались своим героизмом, стойкостью. Также у меня брат старший пограничник закончил мой же институт. Приезжая домой в отпуск либо увольнение, я с ним проводил такие приятные вечера. Мы обсуждали, каково быть пограничником, в принципе, что это за служба. По стопам брата я решил стать офицером-пограничником.

# День защитника Отечества # общество # Александр Меженный

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