«Это был осознанный выбор». Чем привлекательны погранвойска, рассказал курсант

Каждый год 23 февраля в нашей стране отмечают День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Это день памяти, мужества и героизма всех поколений защитников Отечества, которые отстояли независимость родной земли. Сегодня праздник символизирует патриотизм, верность воинскому долгу, готовность к самопожертвованию во имя свободы и независимости Родины. О современных защитниках Отечества поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Александр Меженный, ведущий ток-шоу:

Вы вдруг собрались в пограничники или это все-таки был более осознанный выбор, не случайно был сделан? Опять же, почему в пограничники?