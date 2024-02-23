«Экскурсии по закулисью». Где окунуться в атмосферу театра?

В мире есть множество вещей, которые приносят счастье – это путешествия, комфорт, деньги. Но отдельное место в жизни каждого человека занимает культура. Именно культура способна объединить и обобщить достижения человечества для передачи их будущим потомкам. О том, как привить любовь к искусству, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Лариса Жигалина, любитель театра:

У нас оперный театр и музыкальный театр официально для всех желающих в определенное время проводят экскурсии по закулисью театра. Я бывала на этих экскурсиях в оперном и музыкальном. Я только в двух театрах такие знаю, что проводят экскурсии по закулисью. Мы ходили, конечно, компанией. Очень интересно, когда рядом с тобой действительно может в этот момент – заходим в небольшой зал, а там идет репетиция, известные актеры, тот же Громов. Как раз когда он распевался, мы там были.

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