«Серьёзные испытания». Как поступить в Минское суворовское военное училище?

Каждый год 23 февраля в нашей стране отмечают День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Это день памяти, мужества и героизма всех поколений защитников Отечества, которые отстояли независимость родной земли. Сегодня праздник символизирует патриотизм, верность воинскому долгу, готовность к самопожертвованию во имя свободы и независимости Родины. О современных защитниках Отечества поговорили в ток-шоу «Точки над i». Александр Меженный, ведущий ток-шоу:

Сложно ли поступить сегодня в суворовское училище?

Юрий Бобров, офицер-воспитатель роты МСВУ:

На мой взгляд, достаточно серьезные испытания для юношей, которые закончили шесть классов общеобразовательной школы. В первую очередь, я считаю, сложно пройти медицинскую комиссию, так как отбор достаточно серьезный. Много внимания обращают сейчас на здоровье юношей, так как потенциально каждый из них рассматривается в будущем как офицер. Поэтому в первую очередь кандидат должен быть здоров, со здоровьем должно быть все в порядке. Далее – физическая подготовка, должен быть хорошо физически развит. Сдаются нормативы – это у нас бег 1,5 тысячи метров, 600 метров и подтягивание на перекладине. Психологический отбор, как ни странно, но его тоже много юношей не проходит почему-то. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Как проходят психологический отбор, это какие-то тесты? Юрий Бобров:

Это тесты и живое общение. У нас целая комиссия назначается при поступлении.