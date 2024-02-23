«Серьёзные испытания». Как поступить в Минское суворовское военное училище?

Каждый год 23 февраля в нашей стране отмечают День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Это день памяти, мужества и героизма всех поколений защитников Отечества, которые отстояли независимость родной земли. Сегодня праздник символизирует патриотизм, верность воинскому долгу, готовность к самопожертвованию во имя свободы и независимости Родины. О современных защитниках Отечества поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Александр Меженный, ведущий ток-шоу:
Сложно ли поступить сегодня в суворовское училище?
Юрий Бобров, офицер-воспитатель роты МСВУ:
На мой взгляд, достаточно серьезные испытания для юношей, которые закончили шесть классов общеобразовательной школы. В первую очередь, я считаю, сложно пройти медицинскую комиссию, так как отбор достаточно серьезный. Много внимания обращают сейчас на здоровье юношей, так как потенциально каждый из них рассматривается в будущем как офицер. Поэтому в первую очередь кандидат должен быть здоров, со здоровьем должно быть все в порядке. Далее – физическая подготовка, должен быть хорошо физически развит. Сдаются нормативы – это у нас бег 1,5 тысячи метров, 600 метров и подтягивание на перекладине. Психологический отбор, как ни странно, но его тоже много юношей не проходит почему-то.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Как проходят психологический отбор, это какие-то тесты?
Юрий Бобров:
Это тесты и живое общение. У нас целая комиссия назначается при поступлении.
Наталья Надольская:
Кто не проходит?
Юрий Бобров:
Не проходит – соответственно, дальше в испытаниях не участвует.
Наталья Надольская:
Почему не проходит, на что обращаете внимание?
Юрий Бобров:
Я не психологом там работаю и в эти тонкости и детали не вникаю. Юноши не проходят по каким-то причинам – это уже вопросы больше к психологам.
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