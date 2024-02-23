«Арендное жильё передаётся в право собственности». Какие льготы получают военнослужащие Республики Беларусь?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Наверняка же они [будущие военнослужащие – прим. ред.] интересуются, как будут обеспечены жильем, какая зарплата, какое положение в обществе. Что вы им можете на профориентации, на этих уроках об этом рассказать?

Каждый год 23 февраля в нашей стране отмечают День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Это день памяти, мужества и героизма всех поколений защитников Отечества, которые отстояли независимость родной земли. Сегодня праздник символизирует патриотизм, верность воинскому долгу, готовность к самопожертвованию во имя свободы и независимости Родины. О современных защитниках Отечества поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Даниил Гриб, курсант 4-го курса Института пограничной службы:

Конечно, когда я провожу профориентацию, им рассказываю о социальных льготах, которые предоставляются нам как военнослужащим. В первую очередь о моем учебном заведении – то, что у нас бесплатное обучение, какое минимальное денежное довольствие. Дальше уже в порядке службы я рассказываю, что бесплатная медицинская помощь. Через 20 лет службы арендное жилье можно выкупить. Через 25 лет службы арендное жилье передается в право собственности военнослужащему. Много таких социальных гарантий. Я всегда себе выписку делаю большую, состоящую из трех листов А4. Помнить такое тяжело, но всегда надо рассказывать.

Александр Меженный, ведущий ток-шоу:

То есть по факту государство очень большое внимание уделяет тому, чтобы люди в погонах чувствовали себя защищенными. Мы в свою очередь чувствовали себя защищенными уже вами.

Даниил Гриб:

Определенно государство делает большой вклад в развитие военной структуры. Также на то, чтобы военнослужащим, в принципе, не только хорошо служилось, но и хорошо жилось, чтобы они не чувствовали себя ущемленными по отношению к гражданским. Это уже как-то нивелируется в настоящее время, и, в принципе, по гражданке тяжело понять, кто является военнослужащим, а кто – гражданским лицом.

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