Армия – это генофонд нации. Какими качествами надо обладать, чтобы поступить в Военную академию?
23 февраля отметим праздник настоящих мужчин – День защитника Отечества. Что сегодня вкладываем в эти слова, кто достоин принимать поздравления? В преддверии важных для нашей страны событий – Дня Победы, 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков – поговорим об истории мужества, современных героях и будущих защитниках в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
По следам совещания у Президента, посвященного системе образования. Ваши выпускники часто уходят именно в военную сферу или все-таки, отработав положенное, уходят на гражданку?
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Республики Беларусь:
Есть такие случаи, когда люди уходят на гражданку, но, поверьте, они единичные. Чаще всего это происходит, конечно же, по состоянию здоровья, всякое бывает. Молодежь, которая идет поступать в высшее военное учебное заведение, уже мотивирована. Они уже знают, что хотят и прекрасно понимают, что, связав свою судьбу с армией, это практически на всю жизнь. Как у нас говорят в армии: «В армии тяжело, но тяжело первые 25 лет, а потом начинаешь потихонечку втягиваться». Это призвание, человек должен знать нравится ему или не нравится. В начале перед тем, как поступил туда курсант, молодой парень или молодая девушка, им дается время, чтобы понять, насколько они попали в то место, о котором думали и так ли это представляли. Как правило это у нас длится до присяги, то есть мы даем возможность им втянуться: побегать с автоматом, обкатать их танками, продемонстрировать особенности, которые есть. Бывает, отсеиваются люди: «Да, это не мое». Они уходят. Я еще раз хочу именно сказать, что это единичные случаи. Любая армия – это, прежде всего, генофонд нации. Когда мы смотрим на своих выпускников, которые поступают на первом курсе и которые выпускаются на четвертом, – бежит рота красивая. Ты понимаешь, что рядом Рэмбо бы просто сидел и курил в сторонке нервно.
Андрей Богодель:
Конечно, прежде всего, какими качествами должен обладать и обладает наш выпускник для того, чтобы мы выполняли основные эти задачи, функции, которые возлагают на нас как высшее военно-учебное заведение? Во-первых, конечно же, это интеллектуал – гибкость ума, способность действовать в различных условиях обстановки и правильно ее оценивать. Хочу еще сказать, что, например, у нас на кафедре тактики в ходе занятий учат обманывать и вводить в заблуждение. Ни девушек, ни родителей, ни командиров – это, конечно же, рассчитано на противника. Второе, чем должен обладать, какими качествами этот молодой человек, которые у него будут развиваться на протяжении всей службы, в том числе обучения в академии – это его волевые качества. Самое главное – мы их учим подчиняться. Потому что прежде, чем ты пойдешь управлять людьми, должен научиться именно подчиняться сам. Следующее качество – это, конечно, его физические возможности, потому что любой человек должен быть физически развит. На протяжении всей службы, особенно в ходе выполнения каких-то учебно-боевых задач в полевых условиях, на боевой технике, каждый человек должен уметь. Мы специально сплачиваем эти коллективы. Людей заставляем работать именно в коллективах. Например, тот же самый марш-бросок, который совершается – время засекается по последнему. Ты работаешь в едином коллективе на этот общий коллектив. Поэтому я хочу сказать, когда эти три составляющие вместе, то это позволяет говорить о том, что человека мы воспитываем в правильном русле. Во главе, конечно же, угла стоит чувство патриотизма. Потому что выпустить просто человека, обладающего этими тремя качествами – этого недостаточно. Он должен оттуда выйти с пониманием того, что и зачем он защищает.
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