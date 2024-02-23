Армия – это генофонд нации. Какими качествами надо обладать, чтобы поступить в Военную академию?

23 февраля отметим праздник настоящих мужчин – День защитника Отечества. Что сегодня вкладываем в эти слова, кто достоин принимать поздравления? В преддверии важных для нашей страны событий – Дня Победы, 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков – поговорим об истории мужества, современных героях и будущих защитниках в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

По следам совещания у Президента, посвященного системе образования. Ваши выпускники часто уходят именно в военную сферу или все-таки, отработав положенное, уходят на гражданку?

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Республики Беларусь:

Есть такие случаи, когда люди уходят на гражданку, но, поверьте, они единичные. Чаще всего это происходит, конечно же, по состоянию здоровья, всякое бывает. Молодежь, которая идет поступать в высшее военное учебное заведение, уже мотивирована. Они уже знают, что хотят и прекрасно понимают, что, связав свою судьбу с армией, это практически на всю жизнь. Как у нас говорят в армии: «В армии тяжело, но тяжело первые 25 лет, а потом начинаешь потихонечку втягиваться». Это призвание, человек должен знать нравится ему или не нравится. В начале перед тем, как поступил туда курсант, молодой парень или молодая девушка, им дается время, чтобы понять, насколько они попали в то место, о котором думали и так ли это представляли. Как правило это у нас длится до присяги, то есть мы даем возможность им втянуться: побегать с автоматом, обкатать их танками, продемонстрировать особенности, которые есть. Бывает, отсеиваются люди: «Да, это не мое». Они уходят. Я еще раз хочу именно сказать, что это единичные случаи. Любая армия – это, прежде всего, генофонд нации. Когда мы смотрим на своих выпускников, которые поступают на первом курсе и которые выпускаются на четвертом, – бежит рота красивая. Ты понимаешь, что рядом Рэмбо бы просто сидел и курил в сторонке нервно.