Производство масок для сотрудников, медсанчасть и обработка: как МАЗ работает во время коронавируса

Новости Беларуси. Минский автомобильный завод начнет выпускать медицинские маски. К работе планируют приступить уже 10 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В условиях пандемии для предприятия в плане производства ничего не изменилось. Здесь продолжают разрабатывать и производить технику. А те обстоятельства, которые сложились сейчас, рассматривают как возможность еще больше укрепить свои позиции на промышленном рынке и освоить новые ниши. Белорусский врач: «Мы окажем помощь всем, кто к нам обращается, но будьте добры: ваша жизнь, ваше здоровье в ваших руках» Оксана Семашко отправилась на МАЗ и оценила ситуацию.

Вымыть руки, обработать их антисептиком и надеть маску – так начинается каждый рабочий день мастера сборочного цеха Ивана. За руку со слесарями уже не здоровается, а вот чтоб все были в маске, тщательно следит.

Иван Гурин, мастер цеха сборки автомобилей № 4 Минского автомобильного завода:

Прекрасно понимаем, входим в эту ситуацию. План по выпуску машин не изменился, работа в штатном режиме.

30 тысяч масок и больше 3,5 тонны антисептика рассредоточены по всему предприятию. После завершения каждой смены цеха технику и гардеробы обрабатывают специальными средствами.

Александр Павлюченко, начальник цеха сборки автомобилей № 4 Минского автомобильного завода:

У нас внештатной ситуации нет. Цех работает ритмично, постоянно. Работники относятся с пониманием.

Работа предприятия не простаивает ни на минуту, на склад тоже ничего не производят. Крупные заказы с открытием границы ожидает ближнее и дальнее зарубежье. Обеспечиваем транспортом и себя: только для Минска сойдет с конвейера больше 70 автономных троллейбусов.

Сергей Славников, заместитель директора по новой технике Минского автомобильного завода:

У нас сегодня портфель заказов сформирован практически на полгода. Поэтому нам останавливаться нет никакой возможности. Наша техника отличается тем, что соотношение «цена – качество» самое оптимальное, и поэтому у нас достаточно сейчас много заказов.

Зоя Таран, заместитель генерального директора Минского автомобильного завода:

Мероприятия, которые проводятся на Минском автомобильном заводе в это непростое время, позволяют работать нашему предприятию, не снижая темпов производства и выполняя план производства. Пандемия никак не отразилась на работе нашего предприятия, что говорит о том, что мы все делаем правильно.

Здесь поясняют: сейчас самое время сосредоточиться на контрактых поставках. Три рабочие смены позволяют справиться с планом и не подвести партнеров, как и раньше. Быстрее справятся с этой работой – скорее приступят к следующим проектам по производству техники нового поколения. А это значит, что пока большинство стран отдыхает на карантине, мы с открытием границ продадим больше и выгоду почувствуем на собственном кошельке.

Оксана Семашко, корреспондент:

Сейчас мы находимся в швейном цеху Минского автомобильного завода. Уже завтра здесь начнут производить не только спецодежду, но и маски. Ими планируют обеспечить каждого работника. И не только, если будут излишки. Ткань прочная, с двойной защитой, и дышать в ней легко. Предприятие на днях уже расширило свой профиль.

Нина Мартыненко, начальник швейного цеха Минского автомобильного завода:

Нам привезли материал для изготовления данных масок. Уже начали сегодня раскрой, и дальше мы уже будем запускать производство для пошива.

Марина Рудь, заведующая отделением профилактики медсанчасти Минского автомобильного завода:

Также мы ограничили потоки пациентов, выделили отделение для приема температурящих пациентов. Привлекли врачей из других отделений для организации, осмотра пациентов.