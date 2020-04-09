Производство масок для сотрудников, медсанчасть и обработка: как МАЗ работает во время коронавируса

Новости Беларуси. Минский автомобильный завод начнет выпускать медицинские маски. К работе планируют приступить уже 10 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минский автомобильный завод начнет выпускать медицинские маски. К работе планируют приступить уже 10 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В условиях пандемии для предприятия в плане производства ничего не изменилось. Здесь продолжают разрабатывать и производить технику. А те обстоятельства, которые сложились сейчас, рассматривают как возможность еще больше укрепить свои позиции на промышленном рынке и освоить новые ниши.
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Оксана Семашко отправилась на МАЗ и оценила ситуацию.
Вымыть руки, обработать их антисептиком и надеть маску – так начинается каждый рабочий день мастера сборочного цеха Ивана. За руку со слесарями уже не здоровается, а вот чтоб все были в маске, тщательно следит.
Иван Гурин, мастер цеха сборки автомобилей № 4 Минского автомобильного завода:
Прекрасно понимаем, входим в эту ситуацию. План по выпуску машин не изменился, работа в штатном режиме.
30 тысяч масок и больше 3,5 тонны антисептика рассредоточены по всему предприятию. После завершения каждой смены цеха технику и гардеробы обрабатывают специальными средствами.
Александр Павлюченко, начальник цеха сборки автомобилей № 4 Минского автомобильного завода:
У нас внештатной ситуации нет. Цех работает ритмично, постоянно. Работники относятся с пониманием.
Работа предприятия не простаивает ни на минуту, на склад тоже ничего не производят. Крупные заказы с открытием границы ожидает ближнее и дальнее зарубежье. Обеспечиваем транспортом и себя: только для Минска сойдет с конвейера больше 70 автономных троллейбусов.
Сергей Славников, заместитель директора по новой технике Минского автомобильного завода:
У нас сегодня портфель заказов сформирован практически на полгода. Поэтому нам останавливаться нет никакой возможности. Наша техника отличается тем, что соотношение «цена – качество» самое оптимальное, и поэтому у нас достаточно сейчас много заказов.
Зоя Таран, заместитель генерального директора Минского автомобильного завода:
Мероприятия, которые проводятся на Минском автомобильном заводе в это непростое время, позволяют работать нашему предприятию, не снижая темпов производства и выполняя план производства. Пандемия никак не отразилась на работе нашего предприятия, что говорит о том, что мы все делаем правильно.
Здесь поясняют: сейчас самое время сосредоточиться на контрактых поставках. Три рабочие смены позволяют справиться с планом и не подвести партнеров, как и раньше. Быстрее справятся с этой работой – скорее приступят к следующим проектам по производству техники нового поколения. А это значит, что пока большинство стран отдыхает на карантине, мы с открытием границ продадим больше и выгоду почувствуем на собственном кошельке.
Оксана Семашко, корреспондент:
Сейчас мы находимся в швейном цеху Минского автомобильного завода. Уже завтра здесь начнут производить не только спецодежду, но и маски. Ими планируют обеспечить каждого работника. И не только, если будут излишки.
Ткань прочная, с двойной защитой, и дышать в ней легко. Предприятие на днях уже расширило свой профиль.
Нина Мартыненко, начальник швейного цеха Минского автомобильного завода:
Нам привезли материал для изготовления данных масок. Уже начали сегодня раскрой, и дальше мы уже будем запускать производство для пошива.
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Здесь заботятся о каждом сотруднике. Их больше 14 тысяч, целый город в городе. В шаговой близости с заводом своя медсанчасть: все врачи рядом и не надо никуда ехать. Работу своеобразной заводской поликлиники сейчас организовали так, чтобы больные не пересекались со здоровыми.
Марина Рудь, заведующая отделением профилактики медсанчасти Минского автомобильного завода:
Также мы ограничили потоки пациентов, выделили отделение для приема температурящих пациентов. Привлекли врачей из других отделений для организации, осмотра пациентов.
Соблюдают здесь сегодня не только чистоту рук, но и порядок на всем предприятии. А то, что касается единственного случая заражения коронавирусом на МАЗе – за здоровьем рабочего сейчас следят медики, и он уже идет на поправку. Кстати, вирусом заразился от посторонних вне стен завода.
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Зато его коллеги стали больше следить за собственной гигиеной и бережнее относиться друг к другу. Собственно, как и каждый из нас.