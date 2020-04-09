«Планируется передача 4000 пар перчаток». Как общественные организации Минска помогают медикам

Новости Беларуси. Общественные организации Минска присоединились к марафону поддержки врачей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Акцию «Белая Русь» – медикам», которую поддержали во всем городе, инициировали в Ленинском районе. Сегодня помощь пришла в 3-ю клиническую больницу. На подмогу двум учреждениям здравоохранения организация выделила 2 000 рублей.

Алексей Сегалович, председатель Ленинской районной организации РОО «Белая Русь»:

Сегодня мы привезли более 650 пар медицинских перчаток, привезли опрыскиватели для дезинфекции помещений. Надо отметить, что это не разовая акция. Мы уже привозили сюда благотворительную помощь, гуманитарную помощь, можно так ее назвать. Эта акция продолжается, мы привезем и во 2-ю, и в 3-ю больницу – сейчас отшиваются – защитные костюмы и индивидуальные маски. Каждый день 460 порций. Минские рестораторы бесплатно собирают ссобойки врачам, которые борются с коронавирусом

Александр Карпук, заместитель главного врача по медицинской части 3-й городской клинической больницы:

Любая помощь нам очень нужна, она нами востребована. Есть масса организаций, которые оказывают нам всяческую помощь как моральную, так и материальную.

Также помощь получили и другие учреждения здравоохранения, среди которых 10-я клиническая больница. В коробках от Минского городского объединения профсоюзов около 2 000 одноразовых защитных костюмов.

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов:

Сегодня мы еще завезли 1 000 масок для водителей скорой помощи, также планируется сегодня еще передача 4 000 пар одноразовых перчаток в Минский онкологический диспансер. Также мы закупили 4 000 масок, чтобы передать тем учреждениям, которые в них будут нуждаться.

Михаил Попов, заместитель главного врача по лечебной работе 10-й городской клинической больницы:

Потребность пока достаточно велика, но и принимаются все меры, как мы видим, по тому, чтобы эта потребность была удовлетворена, чтобы работники чувствовали себя в безопасности и пациенты, безусловно, в первую очередь.