Листовки по профилактике коронавируса появятся во всех общественных местах Минска

Новости Беларуси. Листовки с рекомендациями по профилактике коронавируса разместят во всех общественных местах, в том числе транспорте, подъездах и на остановках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В городском Центре здоровья разработали четыре макета: памятка для родителей, пожилых людей, а также рекомендации по профилактике вируса и семь основных правил безопасности.

Белорусский союз женщин открыл благотворительный счёт, чтобы помочь медикам и их семьям

Планируемый тираж – свыше 10 тысяч экземпляров. В работе по информированию минчан примут участие все ведомства и организации, они же и помогут в распространении листовок.