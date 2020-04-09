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Листовки по профилактике коронавируса появятся во всех общественных местах Минска

09 апреля 2020 19:39
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Новости Беларуси. Листовки с рекомендациями по профилактике коронавируса разместят во всех общественных местах, в том числе транспорте, подъездах и на остановках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Листовки по профилактике коронавируса появятся во всех общественных местах Минска-1

В городском Центре здоровья разработали четыре макета: памятка для родителей, пожилых людей, а также рекомендации по профилактике вируса и семь основных правил безопасности.

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Планируемый тираж – свыше 10 тысяч экземпляров. В работе по информированию минчан примут участие все ведомства и организации, они же и помогут в распространении листовок.

Листовки по профилактике коронавируса появятся во всех общественных местах Минска-4

Снежана Кавриго, заведующая городского Центра здоровья:
В перспективе информационные материалы будут дорабатываться, и мы направим нашу деятельность на профилактику физической активности, правила самоизоляции и питание при самоизоляции и при такой ситуации.

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Листовки по профилактике коронавируса появятся во всех общественных местах Минска-7

# Коронавирус # общество # Снежана Кавриго # Фотофакт

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