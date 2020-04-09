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В Беларуси создаётся национальная система медиаизмерений. Как она будет работать

09 апреля 2020 19:34
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Новости Беларуси. Национальная система медиаизмерений создается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий указ подписал Президент. Документ определяет основные принципы государственного регулирования и работы системы медиаизмерений. Предусматривается, что проводить их будет единый национальный медиаизмеритель.

В Беларуси создаётся национальная система медиаизмерений. Как она будет работать-1

Специально уполномоченным государственным органом в этой сфере является Министерство информации. Ведомство вправе выбирать медиаизмерителя, устанавливать требования к нему, основания и порядок прекращения его полномочий.

Принятие указа позволит создать национальную систему медиаизмерений, соответствующую мировым стандартам, будет способствовать развитию рынка рекламы в Беларуси.

# СМИ Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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