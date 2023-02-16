«Производство компактное, в центре столицы». Рассказываем, как делают часы «Луч»

Чистые улицы, уникальная архитектура, достопримечательности, качественные товары, доступные цены, множество развлечений, вкусная еда, при этом сходство с европейским городом – все это любой турист расскажет о Минске. Но для нас этого уже мало. Туристические фишки уже есть, будет еще больше. Это обсудили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Одним из примеров работы для привлечения туристов стал часовой завод «Луч». Это не просто экскурсия по цехам. Промышленный туризм со вкусом, обогащенный гастрономическими достопримечательностями. «Лучшая улица» – один из ярчайших примеров минувшего года с очевидными перспективами. Как потеряться во времени на часовом заводе?

Эта улица стала лучшей в городе благодаря «Лучу». Часовой завод создал для минчан и туристов то место, где они с удовольствием проводят свое время! Уже весной здесь снова станет многолюдно. А сегодня можно посетить экскурсию по цехам часового завода. Честно, как и где делают часы, еще вчера я представляла с трудом. Мы привыкли видеть конечный продукт. И вот для меня раскрывается часовое закулисье: производство компактное, в центре столицы. Первым делом вы попадаете на участок механической обработки. Туда приходят заготовки под крышки и корпуса будущих часов. Затем детали отправляют на полировку и контроль ОТК. После они попадают на участок аэрографии. Там цвет приобретают стрелки и циферблаты. Затем участок печати, где с помощью желатиновой груши с матрицы краску переносят на циферблат.

Галина Ровгач, печатник циферблатов:

Первым делом на специальную матрицу наносится краска, специальным ножом она распределяется, излишки снимаются, краска остается в углублении. После чего с помощью желатиновой груши берется эта краска и переносится на циферблат.

Процесс объективно трудоемкий. Например, для создания часов лимитированной коллекции «Краски Армении» проделывать эту работу приходилось 14 раз. Но главное – результат. Далее участок сборки. Здесь и становится понятно, что значит кропотливый труд. Даже чтобы просто понять происходящее, мы изо всех сил всматривались в детали и механизмы. Здесь их собирают воедино. Говорят, в этот момент у часов и появляется сердце. Далее, конечно, контроль ОТК и отправка на склад готовой продукции. Кто знает, может, и одни из этих часов когда-нибудь попадут в музей. А пока покажем экспонаты, которые уже готовы ко встрече с посетителями.

Рафик Саркисян, заместитель директора по развитию:

Во всем большом Советском Союзе массово не делали женских часов. И первые часы, которые разработались и были выпущены в 1951 с нашего завода, были часы женские с механизмом «Заря». Разработку этого механизма в Минск передали с часового завода в Пензе. В последующем мы уже выпускали часы такие же маленькие женские часы под маркой «Луч», также выпускались миниатюрные часы с механизмом «1300», но их было совсем мало. Это прям раритет. А следующий экземпляр засветился в знаменитом советском кино. А еще эти часы носил один из величайших писателей Беларуси. Заинтригованы?