Первую в мире технологию для смешивания любых полимеров представили на научной выставке в Гомеле

В этом убедилась Анна Корольчук, которая находится на месте событий.

Новости Беларуси. Более 600 экспонатов. Гомель принимает выставку «Беларусь интеллектуальная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интерес к ней со стороны жителей города и всего региона велик – уже с первых минут открытия поток желающих увидеть интересные, уникальные разработки не прекращается.

А нна К орольчук, корреспондент: Сегодня в Гомельском легкоатлетическом манеже настоящий аншлаг. Первый день работы выставки «Беларусь интеллектуальная», она открылась буквально два часа назад. Здесь, как и в Минске, представлены лучшие достижения белорусской науки со всей страны, однако особый акцент сделали на региональную составляющую.

Так, Гомельскую область представляют 23 организации – университеты, научные институты и предприятия. На стенде Института механики металлополимерных систем имени Белого можно было узнать, как создавались белорусские лыжи и различные промышленные фильтры для наших предприятий. Всего же у научной организации более 700 разработок.

Гусаков об открытии «Беларуси интеллектуальной» в Гомеле: для науки это и подъем, и имидж, и авторитет. Подробнее .

А ндрей Г ригорьев, директор И нститута механики металлополимерных систем имени В ладимира Б елого НАН Б еларуси: Вы знаете, существует проблема утилизации полимеров. К сожалению, их нельзя, как металлы, просто взять, переплавить и получить что-то новое. Они часто не смешиваются, их нужно специально обрабатывать. Мы разработали впервые в мире такую технологию, которая позволяет смешивать любые полимеры и получать из них грунтовые покрытия.

Анна Корольчук: Много посетителей привлекает и экспозиция Института леса. Гостям рассказывают, как в домашних условиях выращивать вешенки и с помощью чего наши лесхозы будут бороться с вредителем-короедом.

Станислав Пантелеев, ведущий научный сотрудник Института леса НАН Беларуси:

Данная ловушка на основе феромона, который привлекает особей короедов. Но в ловушке находятся споры гриба, который вызывает у этих вредителей инфекционные заболевания и он погибает. Таким образом, на феромон летит вредитель, на его поверхность тела, лапки попадают споры, он вылетает, возвращается на дерево, где питается. И жуки между собой контактируют, заражаются. И со временем погибают.

Анна Корольчук:

Выставка будет работать четыре дня. Посетить ее планируют делегации из всех районов области.