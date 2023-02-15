Кладбище башенных кранов, «Коммунарка» и «Аливария». Вот что больше всего в Беларуси интересует туристов

Чистые улицы, уникальная архитектура, достопримечательности, качественные товары, доступные цены, множество развлечений, вкусная еда, при этом сходство с европейским городом – все это любой турист расскажет о Минске. Но для нас этого уже мало. Туристические фишки уже есть, будет еще больше. Это обсудили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Какие туристические услуги наиболее востребованы в Минске?

Алексей Русакевич, директор информационно-туристического центра «Минск»:

Больше отвечу не о туристических услугах, а о том, чем интересуются туристы, которые попадают к нам в инфоцентр, что спрашивают. Больше идет спрос на экскурсионное обслуживание, на экскурсии как по городу, так и по республике. У нас спрашивают, как попасть в наши белорусские санатории, как индивидуально составить себе тур либо присоединиться к какой-то сборной группе. Вопросы разные. Кто-то приезжает подлечиться, оздоровиться, кто-то приезжает на футбол, кто-то приезжает именно посмотреть Минск, кто-то просит составить индивидуальный маршрут по музеям города либо по другим достопримечательностям. Екатерина Забенько:

Экскурсии традиционно пользуются спросом. 17 официальных маршрутов по Минску, всего их около 100. Куда хотят ходить туристы, что им интересно, есть ли им что показать в нашем городе?

Сергей Бусько, экскурсовод, председатель РОО «Белорусское общество экскурсоводов и гидов-переводчиков»:

В двухмиллионном городе всегда есть что показать. А Минск – это город как древний, так и современный. Мы можем добавить классический блок информации, обычно он востребован теми, кто приезжает первый раз. Прогуляться по площади Свободы, заглянуть в Троицкое предместье, попробовать национальную кухню, немного побаловаться драниками – это классическая часть. Есть блок туристов, которые уже были в Минске, они просят что-нибудь еще. То есть они хотят заглянуть на какое-то из предприятий, заглянуть в храмы, конфессиональный Минск – 4 храма, 4 конфессии, заглянуть в мечеть, заглянуть в синагогу, поговорить о судьбе еврейского, мусульманского наследия Беларуси, заглянуть в православный храм либо в кафедральный католический собор, послушать орган. И запрос на промышленные предприятия: кто-то хотел и читал о «Коммунарке», кто-то, может, с детства поклонник ее, кто-то решил заглянуть на «Аливарию», где и история, и дегустация сочетаются в единое целое. Екатерина Забенько:

Это промышленный туризм. Всего у нас 23 вида различных туризмов. Я могу перечислить 5, учитывая культурный, медицинский. Действительно столько много предложений для туристов у нас? Сергей Бусько:

И они востребованы. Различные предприятия дают разный блок впечатлений. Понятно, что прилегающая к Минску территория позволяет окунуться и в сопряженные темы. Где-то «Сула», где-то «Старый Менск», кто-то до БелАЗ доберется, но Минск сам по себе самодостаточный. Раньше мы говорили, что в Минске можно провести 3-4 часа, а сейчас можно человека оставить здесь на день, на два дня. Даже если вы не захотите, то все равно останетесь на один-два дня. Город затягивает, заманивает вас. Хотите, может быть, авторский продукт. Есть такая экскурсия, где мы можем предложить вам прокатиться на трамвае. Можем маршрут написать, например, «Минск – Екатеринбург», прямо на трамвае выведем вам название, будете кататься на трамвае, слушать экскурсию, смотреть на Минский тракторный завод.

Екатерина Забенько:

Обзорные экскурсии по Минску пользуются популярностью. Сергей Бусько:

Да, и январские праздники показали, что обзорные экскурсии традиционно свой сегмент удерживают, они по-прежнему популярны. Если вы заглянете в летнюю или весеннюю субботу на площадь Независимости и посмотрите, сколько автобусов стоит у здания педагогического университета, то поймете, что этот поток идет. Единственное, что все больше становится индивидуальных экскурсий. Маленькие группы, микроавтобусы либо семейные пары. Люди предпочитают чуть больше заплатить за это, но получить индивидуальный подход. С двориками, с подвальчиками, мы даже люки показываем во время экскурсий: здесь первая электростанция, здесь первый телефон. История под ногами в прямом смысле этого слова. Это действительно интересно. Вы посмотрели, история расцветает в наглядном варианте. Это удобно. Екатерина Забенько:

В продолжение темы промышленного туризма, который набирает обороты. Вы как-то рассказывали, что даже такое кладбище башенных кранов в Шабанах тоже туристам интересно. Почему такие места привлекают людей? Сергей Бусько:

Люди хотят видеть то, чего они не видят дома. Понятно, что кладбище башенных кранов сразу ассоциируется с какими-то футуристическими элементами, желание сделать фотографию на фоне 50 заброшенных кранов всегда будет. Так же, как и Минский тракторный завод, где можете сами пособирать трактор. Формулировка такая, что я собирал трактор, взял сертификат, что трактор №22-22 собран мною, пришел домой и сказал: вот, не зря прожил день – собрал свой трактор.