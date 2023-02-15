Российских туристов много, но азиатские впечатлительнее. Каких гостей встречает Беларусь?

Чистые улицы, уникальная архитектура, достопримечательности, качественные товары, доступные цены, множество развлечений, вкусная еда, при этом сходство с европейским городом – все это любой турист расскажет о Минске. Но для нас этого уже мало. Туристические фишки уже есть, будет еще больше. Это обсудили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Я так понимаю, соотношение туристов из разных стран очень сильно изменилось за последнее время. На сегодня подавляющее большинство из них – это россияне.

Алексей Русакевич, директор информационно-туристического центра «Минск»:

Согласно последним данным статистики, в гостиницах города где-то около 69 % – это иностранные граждане. Екатерина Забенько:

Как-то изучаются их подробности, для чего они приезжают в Минск? Появляется что-то новое у нас? Как мы подстраиваемся под новый туристический поток? Алексей Русакевич:

Спрос всегда изучается, он подстраивается. Какие-то новые направления и в городе появляются: открываются новые гостиницы, появляются новые спа-центры, медицинские услуги дополняются, улучшается сервис, открываются новые музеи, новые локации в городе (как и гастрономические, так и промышленные). Поэтому город не стоит на месте, в этом плане идет хорошее развитие. Екатерина Забенько:

Какой взаимный интерес? Это часть программы взаимодействия в Союзном государстве. Что на первом месте: привлечение туристов сюда или более масштабные цели?

Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии:

Есть критерии потребления. Наши коллеги – такие же туристы, будничные жители, граждане других городов РФ, те, кто легко могут логистически до нас добраться. Это не только Петербург и Москва. Это везде, где действует авиационное прямое сообщение. Это Екатеринбург, Казань, другие города. У них есть потребность как в отдыхе, как в проведении каникул с детьми, в свои выходные дни, особенно, когда они большие, как 23 февраля, – в этом году 4 дня праздника. Нужно сменить локацию, обстановку. Логистически доступно, где работает карта «Мир», где не нужен загранпаспорт, легко можно добраться. Екатерина Забенько:

Поезда, самолеты, близкая расположенность, один язык – плюсов огромное количество. Филипп Гулый:

Такого потока мы давно не видели и не ощущали. Самое важное, что в этом потоке подавляющее большинство туристов – люди, которые не бывали раньше у нас, откладывали свое путешествие, и мы стали неким замещением Праги, Парижа, Цюриха и других городов. Туристов в России больше, чем инфраструктуры, соответственно, РФ выделяет огромные ресурсы, льготные программы для инвестиций и строительства резортов, гостиниц городских и так далее. Соответственно, через какое-то количество лет нам придется достаточно сложно конкурировать. Поэтому сейчас наши столичные фишки, различного рода сервисы естественным образом развиваются, удовлетворяя спрос и зарабатывая, поэтому я бы хотел отметить ряд наших национальных инвестиций в гостиничную инфраструктуру в этом году. Поэтому да, вопрос стоит глобально, несмотря на все наши уникальности. Екатерина Забенько:

Три гостиницы были построены за этот год. Значит, они востребованы. Какова загрузка? Алексей Русакевич:

За год не построено, а открылись три новые гостиницы. Они в центральной части города. Гостиница на пересечении улиц Богдановича и Купалы, гостиница на улице Ревполюционной, долгострой, который все-таки заработал, на улице Зыбицкой. По итогам года загрузка гостиниц составила порядка 42 %. Это на 4 процентных пункта больше, чем в прошлом году.

Екатерина Забенько:

Это хорошая загрузка? Алексей Русакевич:

Да, это хорошая загрузка. По сути, гостиницы приняли туристов из 170 стран за 2022 год. Екатерина Забенько:

Мы говорили, что россияне – это 95 % туристов. Филипп Гулый:

Мы не можем до конца все четко посчитать. Екатерина Забенько:

Почему? Филипп Гулый:

А у нас нет границы с РФ. В этом есть и плюсы, но есть и статистический минус. Вообще, эта детальная статистика – это основная проблема, но не только Беларуси, много стран, кто не может посчитать вклад в экономику экспорта услуг, эту туристическую долю, потому что мы точно не знаем, какое количество денег люди потратили по своим карточкам.

Екатерина Забенько:

То есть они рассчитываются, и непонятно, это турист рассчитался или белорус? Филипп Гулый:

Естественно. Чтобы это понять, нужно провести серьезное, детальное исследование. Для этого должен быть заказчик, общая стратегическая отраслевая политика, аналитика, к этому мы еще не подошли, а это очень надо делать. Если говорить простым языком: чтобы знать, куда идти дальше, надо понимать, где мы находимся. Мы в целом понимаем, что у нас все очень хорошо, но насколько, где именно, что улучшить, за счет чего – здесь есть вопросы, их надо решать. Екатерина Забенько:

Говоря о туристах из России, в основном какие это города? Если раньше был в основном Санкт-Петербург, то сейчас география существенно расширилась. Филипп Гулый:

Все предельно просто. Потенциально любому жителю РФ было бы интересно и радостно оказаться в нашем городе. Но первое – логистика, доступность и цена. И второе – информированность. В интернете своего города, находясь на Урале или в южной России, сложно среди рекламной информации увидеть Минск и Беларусь. В туристическое агентство если ты приходишь традиционно покупать путевку, то менеджер должен хорошо знать Минск, его гостиницы, не хуже, чем Анатолийское побережье. Поэтому кроме логистики и доступности очень важен эффективный маркетинг. И этот маркетинг отраслевой. Потому что просто вешать рекламные щиты – это по воробьям бить из пушки, хотя это тоже нужно делать. И вот тут надо отдать должное городской инициативе и регуляторам нашим, которые пытаются найти возможность с городами-побратимами, другими региональными сотрудническими программами обмениваться билбордами, о чем идет речь.

Филипп Гулый:

Но самое главное – это устоявшаяся дистрибуция. Их две. Это интернет, причем не наш, а их. И второе – туристические агентства, туроператоры, которые должны о продукте знать, приезжать сюда в рекламные туры. И эту работу нам надо вести более централизованно, ресурсы компилировать в единую маркетинговую стратегию. С этим пока что мы чуть-чуть запаздываем, в отличие от городских ребят, которые занимаются сервисом, и городских отельеров, которые свою работу делают и в этом году показали, что делают ее качественно, могут работать на пределе возможностей. Я бы вот эти скучные цифры про 42 % (они хоть и хорошие) напомнил, что летом наши гостиницы работают на пределе своих возможностей, местами со стопроцентной загрузкой выкладывались ребята в барах, в сервисе, во всем чем только можно. Для Беларуси это очень хороший опыт. Екатерина Забенько:

Кто приезжает, как они говорят: «У нас такого нет», «нам такое не показывают», «для нас это в диковинку»? Или они приезжают такие: «ну, попробуйте удивить нас»?

Сергей Бусько, экскурсовод, председатель РОО «Белорусское общество экскурсоводов и гидов-переводчиков»:

Многие приезжают сюда частично из-за сужения их каналов. Это второй выбор. Если бы можно было поехать в Венецию… Но сейчас у них нет такой возможности, поэтому они едут к нам. Приехав сюда, они с удивлением обнаруживают полноценный европейский город с красивыми широкими улицами, храмами, которые относятся к XVII столетию. Они заглядывают в подвальчики, они пробуют белорусскую кухню, наливочки. Они пользуются различными бонусами. В том числе с удивлением обнаруживают хорошую гостиничную базу. Филипп Гулый:

Но в любом случае, что их всех удивляет? Потому что много кто из них не был или косвенно слышал, они понимают, что они попали в русскоязычную, доступную, но Восточную Европу, древнее историческое государство. Это удивительно и неожиданно. Это, с одной стороны, прекрасно, но, с другой стороны, плохо. Нам надо работать, чтобы все на Востоке знали об этих вещах и сознательно хотели сюда ехать, попасть и стремиться. Сергей Бусько:

Экскурсовод продвигает себя в интернете даже чуть лучше, чем все остальные. Филипп Гулый:

Я бы отметил еще рост возможностей и интерес жителей столичных городов ряда стран СНГ, которые для нас представляют интерес: это Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Кроме санаторно-оздоровительной линейки, все-таки тур выходного дня в Минске, в европейском городе, набирает обороты, но тоже в связи с логистическими и визовыми ограничениями, но и выросшим спросом. Для нас это тоже рынки значимые и потенциальные. Екатерина Забенько:

При безвизе, который открыл огромные возможности для туристических потоков из той же Европы, почему до Минска доезжают в основном только россияне и китайцы?

Алексей Русакевич:

Не только они. Мы говорили, по статистике заселения гостиниц, это Литва, Латвия, Польша. Они есть в меньшей степени. Они свои потребности в регионах Гродно и Бреста решают, но зато до нас доезжают именно те туристы, которые хотят посетить Минск, которые приехали именно с туристическими целями. Филипп Гулый:

Есть объективные геологистические сложности, которые в этом моменте не позволяют широким масштабным потокам проявляться. Но те меры, которые приняты, делают возможными эти потоки для нас. Причем нам россияне и некоторые другие страны завидуют даже в текущей ситуации. Екатерина Забенько:

Мы уже обсудили всех туристов, которые приезжают в Минск. Кто из них более притязателен в своих вкусах, предпочтениях? Кто в восторге, а кто говорит, что сервис еще не дотягивает?