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Инкриминируется не менее 1,5 тысячи преступлений. В суде рассматривают дело Путило, Протасевича и Рудика

16 февраля 2023 11:12
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В порядке специального производства Минский областной суд начал рассмотрение дела Путило, Рудика и Протасевича. Известно, что двое из этой компании за границей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инкриминируется не менее 1,5 тысячи преступлений. В суде рассматривают дело Путило, Протасевича и Рудика-1

Для них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Роман Протасевич находится под домашним арестом. Обвиняемым инкриминируется совершение не менее полутора тысяч преступлений. Среди них – разжигание расовой и национальной розни, организация массовых беспорядков и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, призывы к санкциям и не только. Кроме того, Путило и Рудику в разном сочетании вменено совершение еще ряда преступлений, в том числе заговор с целью захвата госвласти неконституционным путем.

Инкриминируется не менее 1,5 тысячи преступлений. В суде рассматривают дело Путило, Протасевича и Рудика-4

Роман Протасевич находится под домашним арестом и 16 февраля был на судебном заседании.

Инкриминируется не менее 1,5 тысячи преступлений. В суде рассматривают дело Путило, Протасевича и Рудика-7

Роман Протасевич, обвиняемый:
Я скажу честно: уже готов, наверное, морально и психологически к любому исходу. Поэтому уже тут от меня ничего не зависит.
– А согласны с вменяемыми вам статьями?
– Да, в полном объеме.

Инкриминируется не менее 1,5 тысячи преступлений. В суде рассматривают дело Путило, Протасевича и Рудика-10

Подсудимым предъявлено обвинение по более чем 10 статьям Уголовного кодекса. Кроме этого, Генпрокуратурой в интересах государства заявлен иск в размере более 30 миллионов рублей.

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# Судебная система Беларуси # общество # Роман Протасевич # Степан Путило # Ян Рудик # Фотофакт

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