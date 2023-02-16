Инкриминируется не менее 1,5 тысячи преступлений. В суде рассматривают дело Путило, Протасевича и Рудика

В порядке специального производства Минский областной суд начал рассмотрение дела Путило, Рудика и Протасевича. Известно, что двое из этой компании за границей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Роман Протасевич находится под домашним арестом. Обвиняемым инкриминируется совершение не менее полутора тысяч преступлений. Среди них – разжигание расовой и национальной розни, организация массовых беспорядков и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, призывы к санкциям и не только. Кроме того, Путило и Рудику в разном сочетании вменено совершение еще ряда преступлений, в том числе заговор с целью захвата госвласти неконституционным путем.

Роман Протасевич находится под домашним арестом и 16 февраля был на судебном заседании.

Роман Протасевич, обвиняемый:

Я скажу честно: уже готов, наверное, морально и психологически к любому исходу. Поэтому уже тут от меня ничего не зависит.

– А согласны с вменяемыми вам статьями?

– Да, в полном объеме.