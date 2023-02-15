«Не только прогулки на теплоходах, катерах». Какой новый речной транспорт появится в Минске?

Чистые улицы, уникальная архитектура, достопримечательности, качественные товары, доступные цены, множество развлечений, вкусная еда, при этом сходство с европейским городом – все это любой турист расскажет о Минске. Но для нас этого уже мало. Туристические фишки уже есть, будет еще больше. Это обсудили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Расскажите, как вы планируете развивать нашу водную гладь и наш речной транспорт – то, что очень нравится и туристам, и белорусам в том числе?

Василий Дегтярев, заместитель директора компании:

Планируется у нас большой комплекс мероприятий. Не только прогулки на теплоходах, катерах, но мы планируем ввести такую услугу туризма, как популярная гребля на досках, на территории Минска гребля на туристических байдарках. Это будет очень актуально. Екатерина Забенько:

Шлюз между Комсомольским озером и Дроздами, то есть что-то, чтобы транспорт водный мог свободнее перемещаться. Василий Дегтярев:

Шлюз – это достаточно сложное инженерное сооружение, но тем не менее данная услуга по открытию шлюза планируется, чтобы мы спокойно могли переходить в водохранилище Дрозды, а дальше центральная часть акватории Минска. Екатерина Забенько:

Как будут расширены возможности речного транспорта? Теплоход, речной автобус, а что там еще?