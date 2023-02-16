В Минске больше 400 деревьев-долгожителей. Поговорили с белорусским дендрологом об изучении растений

Изучение роста и продуктивности деревьев, создание различных культур и разработка планов посадки растений. Зеленое царство в надежных руках. Белорусские дендрологи с природой на «ты», охрана и защита биоразнообразия Синеокой – это их главная миссия. А сферы применения полученных знаний – сельское и лесное хозяйства.

Владимир Торчик, доктор биологических наук: Если вы хотите, чтобы ваше растение древесное было устойчиво в нашем климате, то без исследований не обойдешься, в какие периоды цветение, плодоношение, как его размножать лучше (прививкой, семенами или черенкованием). Подбираем ассортимент древесных растений для различных приемов озеленения, для контейнерного, создания парков, скверов, каких-то аллейных посадок.

Дикорастущие и декоративные, цветущие и вечнозеленые. Все представители нашей богатой флоры прекрасны по-своему. В каждой колючке, иголочке и листике есть своя изюминка, отыскать которую и помогают ученые.

Владимир Торчик:

Такого сезона, чтобы ученые не занимались изучением растений, нет. Чтобы получить информацию о растении, мало его измерить по диаметру, высоте – надо все эти данные еще и систематизировать. А эта работа проводится, как правило, в зимнее время.

Тот случай, когда силы были отданы не зря. Многолетний труд биологов уже принес свои плоды. Только в одной столице сегодня можно встретить свыше 400 почетных долгожителей с пышной кроной.