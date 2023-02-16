В Минске больше 400 деревьев-долгожителей. Поговорили с белорусским дендрологом об изучении растений
Изучение роста и продуктивности деревьев, создание различных культур и разработка планов посадки растений. Зеленое царство в надежных руках. Белорусские дендрологи с природой на «ты», охрана и защита биоразнообразия Синеокой – это их главная миссия. А сферы применения полученных знаний – сельское и лесное хозяйства.
Владимир Торчик, доктор биологических наук:
Если вы хотите, чтобы ваше растение древесное было устойчиво в нашем климате, то без исследований не обойдешься, в какие периоды цветение, плодоношение, как его размножать лучше (прививкой, семенами или черенкованием). Подбираем ассортимент древесных растений для различных приемов озеленения, для контейнерного, создания парков, скверов, каких-то аллейных посадок.
Дикорастущие и декоративные, цветущие и вечнозеленые. Все представители нашей богатой флоры прекрасны по-своему. В каждой колючке, иголочке и листике есть своя изюминка, отыскать которую и помогают ученые.
Владимир Торчик:
Такого сезона, чтобы ученые не занимались изучением растений, нет. Чтобы получить информацию о растении, мало его измерить по диаметру, высоте – надо все эти данные еще и систематизировать. А эта работа проводится, как правило, в зимнее время.
Тот случай, когда силы были отданы не зря. Многолетний труд биологов уже принес свои плоды. Только в одной столице сегодня можно встретить свыше 400 почетных долгожителей с пышной кроной.
Владимир Торчик:
Принято считать, что деревья-долгожители – это те, возраст которых превысил 100 лет. Больше всего шансов у местных пород: дуб, тополь, липа и сосна, конечно.
А ведь это далеко не предел. Памятники природы республиканского значения удивят вас еще большей цифрой в зеленом паспорте. От 600 до 900 лет. Царь-дуб оправдывает свое название.
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