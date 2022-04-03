«Производим порядка 20 рецептов». Вот как создают продукцию на предприятии «Александрийское»

Новости Беларуси. Белорусы уже давно не изменяют своим вкусам и выбирают отечественные продукты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К хорошему быстро привыкаешь, и с этим солидарны еще более чем в сотне стран, куда мы поставляем продукты питания. А на фоне «аллармистских» заявлений, что грядет продовольственный кризис, и пустых полок в Европе, невольно задаешься вопросом, а не посадят ли и нас на диету. Наши корреспонденты решили отправиться в хозяйство «Александрийское», чтобы узнать, чем нас будут кормить и что придает белорусскому особый смак.

После таких аппетитных кадров есть после шести точно не преступление. Вкусности от «Александрийского» однозначно хорошо известны многим. Чем только в хозяйстве ни занимаются: производят мясо, молоко, корма, выращивают грибы, зерновые культуры, разводят рыб. В общем, многопрофильное хозяйство с полным замкнутым циклом.

Выращиваемое на местных полях включают в меню животных. А продукцию животноводства в дальнейшем перерабатывают на своих же предприятиях. 85 % – потребность внутреннего рынка, 15 % – экспорт в страны ЕАЭС. Кстати, пару лет назад в «Александрийском» заработал новый цех. Он позволяет обеспечивать комбикормами все хозяйство. До этого пищевые добавки приходилось покупать.

Андрей Струговец, начальник производства сухих кормов сельхозпредприятия «Александрийское»:

Когда еще не был запущен наш новый цех, мы производили буквально 3-4 рецепта готовых комбикормов. Сегодня мы производим порядка 20 рецептов. Это и стартерные комбикорма, и для более взрослых половозрастных групп.

Мощность линии – 100 тысяч тонн в год. 30 из них хозяйство продает соседям. Сегодня каждый грамм александрийского комбикорма – это четкий баланс пользы и питательности. За соблюдение рецептуры отвечает компьютер.

Ирина Акулович, заведующая лабораторией производства сухих кормов сельхозпредприятия «Александрийское»:

Программа сама компонует и рассчитывает по питательным ценностям полный расчет рецепта для любого вида животного. «В части перерабатывающего оборудования есть вопросы». Как белорусское предприятие планирует посевную в условиях непогоды? Подробности далее.

Своя сырьевая база позволяет использовать в производстве только натуральные продукты. Показатель качества – значок с пометкой «Эко». Максимальное соответствие требованиям безопасности.

Татьяна Напреенко, ведущий технолог колбасного цеха сельхозпредприятия «Александрийское»:

Минимально используем добавок. В основном используем натуральные специи. Ничего лишнего не добавляем. Стараемся делать продукты по СТБ и по ГОСТу, что утверждено государством. Минимум – по техническим условиям.

Товарная линейка – около 300 наименований мясных изделий. Александрийские колбасные уже хорошо распробовали в России и Казахстане. И надо сказать, предприятие на этом не останавливается. В 2021 году, несмотря на санкции и ковид-ограничения, экспорт вырос на 24 %.

А вот молочно-товарных комплексов в хозяйстве шесть. За последние 10 лет поголовье скота здесь приросло в 2,5 раза. И сегодня это 15 тысяч. За высокими надоями сытное «коровье меню» из даров местных полей и импортного соевого шрота. Его закупали в России, Украине, Бразилии и Аргентине. В 2022 же году пересмотрели посевные площади бобовых трав, рапса и гороха. В свою очередь это поможет сократить закупки белка почти на 30 %.