Что за культура люпин и чем она может помочь белорусским аграриям?

Новости Беларуси. Как известно, что посеешь, то и пожнешь. А переполох вокруг заграничных семян, да еще накануне посевной, заставил белорусских аграриев пересмотреть свой подход к источникам урожая и отказаться от импорта в пользу белорусского, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Белорусские семена под микроскопом и в поле рассмотрела Юлия Мычка.

Переполох вокруг импортных семян заставил аграриев оглянуться вокруг и присмотреться к родным, исконно белорусским растениям. Последние 20 лет белорусские ученые не сидели сложа руки, а активно изучали нетрадиционные культуры. Особое внимание к многофункциональным растениям. Такие могут одновременно использоваться в продуктах питания не только человека, но и животных, а еще быть полезными, например, для фармацевтической отрасли.

Евгений Равков, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

Я хочу вам предложить попробовать вот этого пирога.

Юлия Мычка, корреспондент:

Вкусно!

– Знаете, из чего? Это из люпиновой муки приготовлен пирог.

– Ничего себе. А почему мы не можем в массовое производство пустить?

– Массовое производство… Еще сознание, наверное, наших аграриев не дошло до того уровня, чтобы использовать это все.

Сортам люпина Евгений Равков посвятил 20 лет своей жизни, и тем обиднее кандидату сельскохозяйственных наук, что его труды с бумаги никак не перекочуют в белорусские поля. Детища доцента – новые сорта люпина – способны легко решить проблему кормового растительного белка. Но пока ценная белковая культура только чахнет в тени зернового вала.