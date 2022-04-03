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Что за культура люпин и чем она может помочь белорусским аграриям?

03 апреля 2022 16:54
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Новости Беларуси. Как известно, что посеешь, то и пожнешь. А переполох вокруг заграничных семян, да еще накануне посевной, заставил белорусских аграриев пересмотреть свой подход к источникам урожая и отказаться от импорта в пользу белорусского, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.    

Белорусские семена под микроскопом и в поле рассмотрела Юлия Мычка.  

Что за культура люпин и чем она может помочь белорусским аграриям?-1

Переполох вокруг импортных семян заставил аграриев оглянуться вокруг и присмотреться к родным, исконно белорусским растениям. Последние 20 лет белорусские ученые не сидели сложа руки, а активно изучали нетрадиционные культуры. Особое внимание к многофункциональным растениям. Такие могут одновременно использоваться в продуктах питания не только человека, но и животных, а еще быть полезными, например, для фармацевтической отрасли.  

Что за культура люпин и чем она может помочь белорусским аграриям?-4

Евгений Равков, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:  
Я хочу вам предложить попробовать вот этого пирога.  

Что за культура люпин и чем она может помочь белорусским аграриям?-7

Юлия Мычка, корреспондент:  
Вкусно!  
– Знаете, из чего? Это из люпиновой муки приготовлен пирог.  
– Ничего себе. А почему мы не можем в массовое производство пустить?  
– Массовое производство… Еще сознание, наверное, наших аграриев не дошло до того уровня, чтобы использовать это все.  

Что за культура люпин и чем она может помочь белорусским аграриям?-10

Сортам люпина Евгений Равков посвятил 20 лет своей жизни, и тем обиднее кандидату сельскохозяйственных наук, что его труды с бумаги никак не перекочуют в белорусские поля. Детища доцента – новые сорта люпина – способны легко решить проблему кормового растительного белка. Но пока ценная белковая культура только чахнет в тени зернового вала.  

Что за культура люпин и чем она может помочь белорусским аграриям?-13

Евгений Равков:  
Да, это маржинальная культура, и в первую очередь его, конечно, можно применить для импортозамещения соевого шрота. Потому что в наших условиях это вторая соя. Мы можем себестоимость животноводческой продукции понизить в несколько раз.  

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# Сельское хозяйство # общество # Юлия Мычка # Евгений Равков # Фотофакт

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