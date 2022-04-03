Белорусские семена не уступают импортным? Вот что говорят опытные аграрии про урожай

Новости Беларуси. Как известно, что посеешь, то и пожнешь. А переполох вокруг заграничных семян, да еще накануне посевной, заставил белорусских аграриев пересмотреть свой подход к источникам урожая и отказаться от импорта в пользу белорусского, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Да и по мнению многих ученых, пристрастие к привозному материалу – это дело привычки. Ведь белорусы неохотно идут на эксперименты даже на своих грядках. А последние 20 лет наши ученые не сидели сложа руки, а активно готовили почву для научных открытий. Особое внимание многофункциональным растениям. Белорусские семена под микроскопом и в поле рассмотрела Юлия Мычка.

Фактически перед нами отпечаток пальца двух сортов кукурузы. И если на одном мы видим, что все полосочки у нас ровно совпадают, то есть это гибрид качественный, то на втором, можем обратить внимание, есть вот такие… Не похоже ни на что. То есть это уже семена неполноценные, семена подделанного гибрида кукурузы.

Сергей Егоров в шутку называет себя биолог-криминалист. Порой ему приходится работать над сортами неизвестного происхождения. И чтобы распутать загадочный клубок ДНК, на помощь приходит не только наука, но и методы дедукции. Эта лаборатория своего рода таможня для семян. Без такого контроля качества белорусские хозяйства рискуют вместо надежных источников урожая купить кота в мешке.

Сергей Егоров, заведующий испытательной лабораторией Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

Перед нами два разных гибрида кукурузы. Один имеет стоимость, условно говоря, 2 000 евро в данном случае, а один имеет стоимость 700 евро. По внешнему виду один гибрид от другого не отличит даже специалист. Именно на этом этапе и приходят на помощь те методы, которые используются в данной лаборатории.

Через руки сотрудников лаборатории проходит около 2 500 образцов в год. В этом списке растет и доля белорусских оригинальных семян. Например, семенная база стратегически важных культур, таких как пшеница, ячмень, овес, заполнена в полном объеме. Белорусский картофель бьет рекорды урожайности и на мировом рынке.

Раньше в стране остро стоял дефицит гибридов кукурузы: 80 % из них были зарубежного происхождения. Сегодня все изменилось до наоборот: теперь у нас столько же сортов собственной селекции. Есть некоторые трудности с семенами сахарной свеклы, но наши селекционеры уже засучили рукава и готовы работать в этом направлении. Для движения вперед созданы все условия. Есть научная и производственная база, кадровый потенциал.

Сергей Егоров:

Из опыта своего могу сказать, что импортные семена не всегда по качеству превосходят семена белорусской селекции, потому что здесь следует учитывать тот факт, что белорусские семена проходят селекцию в условиях Беларуси, они наиболее приспособлены для Беларуси. И даже с учетом меняющихся вот этих климатических факторов, климатических рисков, они обеспечивают необходимый уровень урожайности и качества.

Горецкий район – стабильный лидер по возделыванию сахарной свеклы. Некоторым местным хозяйствам удается получить с одного гектара до 1 000 центнеров сладких клубней, что в два раза больше средней урожайности по стране. Из года в год здесь использовали одни и те же импортные семена. Несколько лет назад в районе решили провести эксперимент и попробовать отечественные сорта сахарной свеклы. В новых условия такой опыт может сработать как надежная подушка безопасности.

Елена Мачульская, заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Горецкого райисполкома:

Пользуемся одними и теми же сортами, но стараемся пробовать что-то новое, например, в том году мы попробовали белорусские сорта «Конус», «Межо». Результатами по их выращиванию мы довольны. Увеличивает надой у бурёнок и может заменить кукурузу! Что такое сильфия? Читайте здесь.

А вот поля кировского хозяйства «Рассвет» засеяны исключительно рапсом отечественной селекции. Семенным материалом высокого качества хозяйство сегодня обеспечивает не только себя, но и продает соседям.

Андрей Скарблевич, агроном по защите растений сельхозпредприятия «Рассвет имени К. П. Орловского»:

Белорусские сорта мы закупаем у НПЦ по земледелию в Жодино. В питомниках выращиваем себе элиту и потом – площади. Поэтому у нас всегда семена качественные. Практически, я думаю, процентов 60 площадей района засеяно нашими семенами в остальных хозяйствах. Они у нас закупают семена, мы им продаем. Поэтому на район мы выращиваем. Что за культура люпин и чем она может помочь белорусским аграриям? Читайте здесь.

Белорусам точно не стоит переживать по поводу семян, уверены в Горецкой сельхозакадемии, более того, санкции могут стать хорошим катализатором для работы научных и производственных сил аграрного комплекса.

Наталья Дуктова, кандидат сельскохозяйственных наук, декан агрономического факультета Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

Нет худа без добра. Всем известно, в Беларуси огромный научный потенциал. Но мы в силу своего менталитета не умеем доводить дело до конца. У нас очень много разработок, которые не доведены до производства, не нашли своего потребителя. И сейчас как раз тот момент, когда можно достать из кубышки все, что наработано, и переоценить заново, переосмыслить значение содеянного.