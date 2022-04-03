Увеличивает надой у бурёнок и может заменить кукурузу! Что такое сильфия?

Новости Беларуси. Как известно, что посеешь, то и пожнешь. А переполох вокруг заграничных семян, да еще накануне посевной, заставил белорусских аграриев пересмотреть свой подход к источникам урожая и отказаться от импорта в пользу белорусского, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Белорусские семена под микроскопом и в поле рассмотрела Юлия Мычка.

Вот какая она легковесная, парусовидные семена. Они похожи на семечки, на подсолнух.

О будущем пока еще неизвестной для Беларуси, но очень перспективной культуры – сильфии – печется профессор Бронислава Васильевна. Трехметровый цветок – прекрасная альтернатива дорогостоящей кукурузе. Если царицу полей необходимо сеять каждый год, то сильфия пронзеннолистная растет на одном месте более 15 лет. Экономический эффект налицо. Сильфия хорошо силосуется, а эксперимент на ферме доказал, что новинка пришлась по вкусу и белорусским буренкам.