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Увеличивает надой у бурёнок и может заменить кукурузу! Что такое сильфия?

03 апреля 2022 16:54
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Новости Беларуси. Как известно, что посеешь, то и пожнешь. А переполох вокруг заграничных семян, да еще накануне посевной, заставил белорусских аграриев пересмотреть свой подход к источникам урожая и отказаться от импорта в пользу белорусского, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Белорусские семена под микроскопом и в поле рассмотрела Юлия Мычка.  

Увеличивает надой у бурёнок и может заменить кукурузу! Что такое сильфия?-1

Вот какая она легковесная, парусовидные семена. Они похожи на семечки, на подсолнух.  

Увеличивает надой у бурёнок и может заменить кукурузу! Что такое сильфия?-4

О будущем пока еще неизвестной для Беларуси, но очень перспективной культуры – сильфии – печется профессор Бронислава Васильевна. Трехметровый цветок – прекрасная альтернатива дорогостоящей кукурузе. Если царицу полей необходимо сеять каждый год, то сильфия пронзеннолистная растет на одном месте более 15 лет. Экономический эффект налицо. Сильфия хорошо силосуется, а эксперимент на ферме доказал, что новинка пришлась по вкусу и белорусским буренкам.  

Увеличивает надой у бурёнок и может заменить кукурузу! Что такое сильфия?-7

Бронислава Шелюто, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:  
За 22 дня проведения опыта в испытываемой группе по сравнению с контрольной удой повысился на 1,5 литра.  

Что за культура люпин и чем она может помочь белорусским аграриям? Читайте здесь.  

# Сельское хозяйство # общество # Юлия Мычка # Бронислава Шелюто # Фотофакт

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