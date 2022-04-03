«В части перерабатывающего оборудования есть вопросы». Как белорусское предприятие планирует посевную в условиях непогоды?

Новости Беларуси. Белорусы уже давно не изменяют своим вкусам и выбирают отечественные продукты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К хорошему быстро привыкаешь, и с этим солидарны еще более чем в сотне стран, куда мы поставляем продукты питания. А на фоне «аллармистских» заявлений, что грядет продовольственный кризис, и пустых полок в Европе, невольно задаешься вопросом, а не посадят ли и нас на диету.

Сегодня аграриев беспокоят не столько санкции – с ними за эти годы уже научились жизнь – сколько погода. На полях все еще снег, и из-за поздней весны посевная задерживается на две недели. А это значит – чтобы все успеть сделать в срок, необходимо очень постараться.

Андрей Кузьменко, директор сельхозпредприятия «Александрийское»:

Имея профессиональный, здоровый коллектив, тот человеческий трудовой потенциал, который мы имеем сегодня, я думаю, с любыми вопросами, препятствиями мы справимся.

Чтобы прокормить свое большое хозяйство, предприятию необходимо 60 тонн зерна. Вырастить его на своих полях оно может только половину. Потому на протяжении последних 15 лет «Александрийское» вынуждено было привлекать ресурсы, в том числе и кредитные, для закупки зерна не всегда по выгодным ценам. Задача в 2022 году – полностью обеспечить себя и отказаться от покупки допсырья. И здесь же – решить вопрос с импортной «начинкой» для техники.

Андрей Кузьменко:

Наше предприятие в своей структуре имеет только процентов восемь импортной техники. Это в основном кормоуборочные и часть зерноуборочных комбайнов. Вся остальная машинотракторная, автопарк у нас у нас белорусский, поэтому здесь проблем нет. А на основные виды импортные мы закупили. В части перерабатывающего оборудования есть вопросы как программного обеспечения, так и отдельных эксклюзивных запасных частей. Сейчас ищем пути решения.