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«В части перерабатывающего оборудования есть вопросы». Как белорусское предприятие планирует посевную в условиях непогоды?

03 апреля 2022 17:11
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Новости Беларуси. Белорусы уже давно не изменяют своим вкусам и выбирают отечественные продукты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К хорошему быстро привыкаешь, и с этим солидарны еще более чем в сотне стран, куда мы поставляем продукты питания. А на фоне «аллармистских» заявлений, что грядет продовольственный кризис, и пустых полок в Европе, невольно задаешься вопросом, а не посадят ли и нас на диету.

«В части перерабатывающего оборудования есть вопросы». Как белорусское предприятие планирует посевную в условиях непогоды?-1

Сегодня аграриев беспокоят не столько санкции – с ними за эти годы уже научились жизнь – сколько погода. На полях все еще снег, и из-за поздней весны посевная задерживается на две недели. А это значит – чтобы все успеть сделать в срок, необходимо очень постараться.

«В части перерабатывающего оборудования есть вопросы». Как белорусское предприятие планирует посевную в условиях непогоды?-4

Андрей Кузьменко, директор сельхозпредприятия «Александрийское»:
Имея профессиональный, здоровый коллектив, тот человеческий трудовой потенциал, который мы имеем сегодня, я думаю, с любыми вопросами, препятствиями мы справимся.

«В части перерабатывающего оборудования есть вопросы». Как белорусское предприятие планирует посевную в условиях непогоды?-7

Чтобы прокормить свое большое хозяйство, предприятию необходимо 60 тонн зерна. Вырастить его на своих полях оно может только половину. Потому на протяжении последних 15 лет «Александрийское» вынуждено было привлекать ресурсы, в том числе и кредитные, для закупки зерна не всегда по выгодным ценам. Задача в 2022 году – полностью обеспечить себя и отказаться от покупки допсырья. И здесь же – решить вопрос с импортной «начинкой» для техники.

«В части перерабатывающего оборудования есть вопросы». Как белорусское предприятие планирует посевную в условиях непогоды?-10

Андрей Кузьменко:
Наше предприятие в своей структуре имеет только процентов восемь импортной техники. Это в основном кормоуборочные и часть зерноуборочных комбайнов. Вся остальная машинотракторная, автопарк у нас у нас белорусский, поэтому здесь проблем нет. А на основные виды импортные мы закупили. В части перерабатывающего оборудования есть вопросы как программного обеспечения, так и отдельных эксклюзивных запасных частей. Сейчас ищем пути решения.

«В части перерабатывающего оборудования есть вопросы». Как белорусское предприятие планирует посевную в условиях непогоды?-13

Как бы там ни было, но это все – хороший пример того, что любое ограничение – реальный шанс. Шанс заявить о себе на новых рынках или же найти более выгодных поставщиков. Ну и самое главное – еще раз показать, что белорусское – достойного качества, а сами белорусы способны найти выход из непростой ситуации.

«Производим порядка 20 рецептов». Вот как создают продукцию на предприятии «Александрийское» – читайте здесь.

# Сельское хозяйство # общество # Андрей Кузьменко # Виктория Ходосок # Юлия Мычка # Фотофакт

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