«Всему своё время». Певица Александра Гайдук о песне, которая в 2000-х взорвала чарты

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» – Александра Гайдук, певица, актриса.
Юлия Артюх, СТВ:
От затеи уехать в Москву вы не отказались, спустя время все-таки поехали туда.
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» – Александра Гайдук, певица, актриса.
Юлия Артюх, СТВ:
От затеи уехать в Москву вы не отказались, спустя время все-таки поехали туда.
Александра Гайдук, певица, актриса:
Уехать в Москву – я отказалась от этой затеи. Я как раз таки определила для себя, что все-таки останусь в Беларуси, при этом ничего не мешает человеку развиваться дальше и учиться. Уезжала я, чтобы закончить школу телевидения «Останкино», актерские курсы. Только для этого.
Юлия Артюх:
Но вам же предложили в Москве остаться?
Александра Гайдук:
Мне предложили работу на телевизионном канале.
Юлия Артюх:
Вести новости?
Александра Гайдук:
Да. Вести новости, представляете? Я и новости.
Юлия Артюх:
Почему нет?
Александра Гайдук:
Мне казалось, что, наверное, мне будет этого недостаточно. Я очень люблю все, что связано с телевидением, чуть позже я вошла в этот процесс – настоящий, глубокий, телевизионный. Потому что нужно было разбираться на канале во всем. От телепроизводства до того, как у тебя оптоволокно и сигналы настроены. Это я про «БелМузТВ». Я очень люблю телевизионную работу, она сильно отличается от сцены, от эстрады, потому что это серьезная командная работа, как и в кино. Почему меня всегда и тянет в кино, почему нравится быть в атмосфере съемок телевизионных.
Юлия Артюх:
В 2005 году вы взорвали радиоэфиры песней «Самое сладкое место на теле будем искать с тобой в нашей постели». Эта строчка крутилась у всех на устах. Как родилась эта песня? Кто вас продюсировал тогда? Не страшно ли вам было входить с этой песней в то время, когда была тривиальная попса, все скромненькое?
Александра Гайдук:
Я сначала разогревала публику, потому что с 1996 года по 2004-й, эта песня вышла в 2004 году, достаточно большой период, я за это время успела несколько сольных концертов дать, у меня была своя аудитория, публика. В основном я пела красивые романсы, такая белокурая девушка, трогательным голосом. Какой-то момент, когда случилась эта настоящая взаимная любовь. У меня было ощущение такого кайфа, полета и свободы, поэтому и альбом получился поп-роковый. Потому что до этого я вообще не работала в этом жанре, я понимала, что я могу, но и материала не было, и желания не было, наверное. А в тот момент так все сложилось, что я просто отжигала. И когда все пели про тополя и березки, мне хотелось петь про это сладкое место на теле. Песня вообще называется «Сладкая любовь». Наверное, те люди, которые обладают чувством юмора, они поняли, что это прикольная, стебная песня. А те, которые не обладают чувством юмора, они вообще ничего не поняли, потому что только ленивый меня за эту песню не ругал. Но показателем того, что это было вовремя, именно это ощущение драйва, именно такая эмоция нужна была зрителю, по крайней мере моему зрителю, он у меня уже на тот момент был, показателем были радиостанции и каналы. Их ведь никто не заставлял брать в эфир эту песню. Как говорят: из каждого утюга. Во-первых, у нас появилось большое количество радиостанций, телевизионных каналов. Когда я приносила клипы или композицию, ребята ее ставили 20-25 раз в день.
Юлия Артюх:
Сейчас эту песню исполняете где-то?
Александра Гайдук:
Иногда на закрытых мероприятиях просят ее. Она у меня есть в ремиксовом, танцевальном варианте. Понимаете, всему свое время. В тот момент это было классно, я себя в этом видела и чувствовала очень органично.
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