«Всему своё время». Певица Александра Гайдук о песне, которая в 2000-х взорвала чарты

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» – Александра Гайдук, певица, актриса. Юлия Артюх, СТВ:

От затеи уехать в Москву вы не отказались, спустя время все-таки поехали туда.

Александра Гайдук, певица, актриса:

Уехать в Москву – я отказалась от этой затеи. Я как раз таки определила для себя, что все-таки останусь в Беларуси, при этом ничего не мешает человеку развиваться дальше и учиться. Уезжала я, чтобы закончить школу телевидения «Останкино», актерские курсы. Только для этого. Юлия Артюх:

Но вам же предложили в Москве остаться? Александра Гайдук:

Мне предложили работу на телевизионном канале. Юлия Артюх:

Вести новости? Александра Гайдук:

Да. Вести новости, представляете? Я и новости. Юлия Артюх:

Почему нет?

Александра Гайдук:

Мне казалось, что, наверное, мне будет этого недостаточно. Я очень люблю все, что связано с телевидением, чуть позже я вошла в этот процесс – настоящий, глубокий, телевизионный. Потому что нужно было разбираться на канале во всем. От телепроизводства до того, как у тебя оптоволокно и сигналы настроены. Это я про «БелМузТВ». Я очень люблю телевизионную работу, она сильно отличается от сцены, от эстрады, потому что это серьезная командная работа, как и в кино. Почему меня всегда и тянет в кино, почему нравится быть в атмосфере съемок телевизионных. Юлия Артюх:

В 2005 году вы взорвали радиоэфиры песней «Самое сладкое место на теле будем искать с тобой в нашей постели». Эта строчка крутилась у всех на устах. Как родилась эта песня? Кто вас продюсировал тогда? Не страшно ли вам было входить с этой песней в то время, когда была тривиальная попса, все скромненькое?