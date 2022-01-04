«Мы чувствуем поддержку Азербайджана». Как прошла встреча Натальи Кочановой и Ульви Бахшалиева?

Беларусь и Азербайджан нацелены на более активное сотрудничество. О том, что отношения между нашими странами должны быть еще плодотворнее, 4 января говорили в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиевым. Говорили о развитии как партнерских, так и дружеских отношений. Законотворцы наших стран готовы выходить на более тесные контакты. Уже эффективно работает межпарламентская рабочая группа. Вопреки пандемии, ожидается возобновление встреч и взаимных визитов. Сегодня Беларусь и Азербайджан укрепляют политические, экономические и гуманитарные связи.