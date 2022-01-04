Прямой эфир

«Мы чувствуем поддержку Азербайджана». Как прошла встреча Натальи Кочановой и Ульви Бахшалиева?

04 января 2022 13:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь и Азербайджан нацелены на более активное сотрудничество. О том, что отношения между нашими странами должны быть еще плодотворнее, 4 января говорили в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Мы чувствуем поддержку Азербайджана». Как прошла встреча Натальи Кочановой и Ульви Бахшалиева?-1

Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиевым. Говорили о развитии как партнерских, так и дружеских отношений. Законотворцы наших стран готовы выходить на более тесные контакты. Уже эффективно работает межпарламентская рабочая группа. Вопреки пандемии, ожидается возобновление встреч и взаимных визитов. Сегодня Беларусь и Азербайджан укрепляют политические, экономические и гуманитарные связи.  

«Мы чувствуем поддержку Азербайджана». Как прошла встреча Натальи Кочановой и Ульви Бахшалиева?-4

Как отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова: «Это взаимодействие очень важно для нас, потому что мы чувствуем поддержку Азербайджана в международных организациях на всех уровнях». За 10 месяцев 2021 года товарооборот между нашими странами вырос почти до 450 миллионов долларов. С Азербайджаном успешно налажена торговля белорусской сельхозтехникой, лесоматериалами, мебелью, лекарствами, мясной и молочной продукцией.  

# Беларусь-Азербайджан # общество # Наталья Кочанова # Ульви Бахшалиев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Они не жалуются, упитанные, здоровые». Посмотрите, как в зоосаде возле Дзержинска живут два тигра
04 января 2022 12:15

«Они не жалуются, упитанные, здоровые». Посмотрите, как в зоосаде возле Дзержинска живут два тигра

«Всему своё время». Певица Александра Гайдук о песне, которая в 2000-х взорвала чарты
04 января 2022 12:04

«Всему своё время». Певица Александра Гайдук о песне, которая в 2000-х взорвала чарты

Первого ребёнка она родила в 18 лет и убеждена, что «женщина рожает для себя»
04 января 2022 11:56

Первого ребёнка она родила в 18 лет и убеждена, что «женщина рожает для себя»