«Они не жалуются, упитанные, здоровые». Посмотрите, как в зоосаде возле Дзержинска живут два тигра

Новости Беларуси. В гости к талисману нового года. В выпуске программы «Центральный регион» на СТВ – топ-3 резиденций Деда Мороза в Минской области. Елка в мире животных в «Станьково», Дед Мороз – генерал, и чем пахнут ремесла – в гостях у сказки в Дудутках.

В сторону Молодечно поедешь, необычного Дедушку Мороза встретишь. Генеральские погоны носит, да не стишки у детишек спрашивает, а в тире пострелять предлагает. На Дзержинск путь держать будешь, в усадьбу новогоднюю в мире животных попадешь. Живет там царь зверей и символ нового года Тигр. Ну а на Слуцк повернешь, узнаешь, как предки наши праздник встречали и какими ремеслами владели.

Конечно же, нам не терпится познакомиться с талисманом наступившего года, Тигром. Поэтому первым делом едем в центр экологического туризма «Станьково». Вообще, живут здесь сразу два тигра – брат и сестра Губерт и Хельга. В 2016-м тигрята родились в Гродненском зоопарке, а в годовалом возрасте тигрята переехали в станьковский зоосад.

Михаил Турыгин, заведующий зоосадом центра экологического туризма «Станьково»:

Они здесь прижились, кормят их хорошо, они не жалуются, упитанные, здоровые. Повадки у них миролюбивые. Они только когда приехали, были немножко напуганы – новое место. Не так, как сейчас, себя чувствовали. А сейчас уже нормально, общаются и с обслуживающим персоналом, и с теми, кто приезжает сюда. И детки бегают – они тут перед ними всякое вытворяют. И бегают вокруг вольера. Дети бегут, они бегут. Как котята, повадки такие, кошачьи.

Губерт и Хельга – амурские тигры, самые величественные обитатели сибирской тайги. Они гораздо крупнее своих южных сородичей и отлично приспособлены к холодам. Снежное раздолье для них куда лучше изнуряющей жары. На зиму нужно лишь позаботиться о более калорийном рационе для хищников. Амурские тигры наедают термопрослойку и единственные из всех своих собратьев могут спать на снегу. Сейчас в сутки им нужно ни много ни мало – 12 килограммов свежего мяса.

Задобрили символ года на удачу. Михаил Турыгин:

В уходе это самый простой хищник. По сравнению с копытными – там рацион питания намного больше (и овощи, и сено, и зерно). Здесь конкретно – говядина. Тигры гораздо крупнее тигриц. Могут достигать 300 килограммов веса. Пищу самостоятельно добывать здесь не нужно, потому хищники вальяжно прогуливаются по просторным вольерам. Но если не поленится величественный представитель семейства кошачьих, продемонстрирует свою мощь и дикий нрав.

Что, мало мяса дали? И несмотря на то, что это самые крупные кошки в мире, ничто кошачье им не чуждо. Медведица, рыси и альпаки. Какие еще животные есть в комплексе «Станьково»? Читайте далее.

Яна Шипко, корреспондент:

Удивительно, но и такие огромные представители семейства кошачьих реагируют на «кис-кис», словно домашние кошки. Так и хочется погладить, но, к сожалению, мы не можем себе такого позволить. А любоваться можно просто бесконечно. Эти совершенные создания природы просто гипнотизируют.