«Не съесть всё, что хочется, и не обидеть хозяйку». Как сохранить фигуру во время праздников?

Новости Беларуси. Многим кажется, что с наступлением Нового года мы вступаем в совершенно новую, иную жизнь. Но то самое волшебное чувство покидает нас уже совсем скоро. Впереди та же работа, а как послевкусие – пара лишних килограммов, опустошенный кошелек и осознание того, что ничего не поменялась. Как выйти из праздничного режима и где найти ресурс и силы жить дальше? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

Веселиться – это хорошо. Но ведь после праздников зачастую приходят к нам и лишние килограммы, как мне кажется. Катерина, вопрос, наверное, к вам. На вашем новогоднем столе вообще какой рацион – бывает ли оливье с тем самым майонезом, например?

Катерина Давыдова, врач-диетолог, нутрициолог, специалист интегративной и антивозрастной медицины:

На моем лично новогоднем столе? Вы знаете, бывает. Бывает и было раньше, регулярно, каждый год это блюдо присутствовало на моем столе. Но, честно говоря, когда я стала разбираться в своем собственном здоровье, поняла, что некоторые компоненты блюд, некоторые продукты мне не подходят. Они вызывают различные симптомы заболеваний и так далее, проявляются внешне. Поэтому я как-то минимизировала на самом деле присутствие тех стандартных, классических блюд на столе, которые, по большей степени у всех.

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

И вы научились не хотеть того, прямо к чему влечет? Катерина Давыдова:

Я научилась не хотеть, не влечет. Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Осознали всю пагубность этих привычек? Катерина Давыдова:

Осознала. Я сравнила то, что было до и после. То, что я хочу иметь, что не хочу иметь. Собственно, у меня сейчас нет никаких таких зависимостей – сахарных, пищевых. Надежда Цыркун:

А можно провести такое упражнение: вот стол просто. Тренировка до праздника и после: и там такой большое одно семейное мороженое, можно два положить. И потом сказать им: «Не влечет». Кристина Сущеня:

Это уже как заклинание какое-то. Надежда Цыркун:

Да, и мужественно отказаться. Такое возможно? Катерина Давыдова:

Невозможно. На самом деле, когда необходимо отказаться, когда человек решил отказаться от Snickers, условно, конфеты какой-то, самое главное – зачистить территорию. Вот это правило, сила воли: положила, съем, не съем – это не работает.

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Никаких внешних раздражителей? Катерина Давыдова:

Да, нужно убрать абсолютно все, выбросить, отдать кому-то. Кристина Сущеня:

А в магазине, когда вы ходите? Катерина Давыдова:

Нет, это уже годами. Надежда Цыркун:

Подходишь, а там такой выбор чего-то, что ты любишь, думаешь: «Не влечет». Александра Каштанова:

Если уже мы заговорили про новогодний стол, там такого быть не может, что, знаете, не будет оливье или селедки под шубой. Традиции все-таки есть. Пришел к кому-то в гости. Как найти эту золотую середину? Дайте совет, как людям воздержаться, чтобы все-таки не съесть все, что хочется, и не обидеть хозяйку, которая так старалась?