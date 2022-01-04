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«Не съесть всё, что хочется, и не обидеть хозяйку». Как сохранить фигуру во время праздников?

04 января 2022 13:47
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Новости Беларуси. Многим кажется, что с наступлением Нового года мы вступаем в совершенно новую, иную жизнь. Но то самое волшебное чувство покидает нас уже совсем скоро. Впереди та же работа, а как послевкусие – пара лишних килограммов, опустошенный кошелек и осознание того, что ничего не поменялась. Как выйти из праздничного режима и где найти ресурс и силы жить дальше? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:  
Веселиться – это хорошо. Но ведь после праздников зачастую приходят к нам и лишние килограммы, как мне кажется. Катерина, вопрос, наверное, к вам. На вашем новогоднем столе вообще какой рацион – бывает ли оливье с тем самым майонезом, например?  

«Не съесть всё, что хочется, и не обидеть хозяйку». Как сохранить фигуру во время праздников?-1

Катерина Давыдова, врач-диетолог, нутрициолог, специалист интегративной и антивозрастной медицины:  
На моем лично новогоднем столе? Вы знаете, бывает. Бывает и было раньше, регулярно, каждый год это блюдо присутствовало на моем столе. Но, честно говоря, когда я стала разбираться в своем собственном здоровье, поняла, что некоторые компоненты блюд, некоторые продукты мне не подходят. Они вызывают различные симптомы заболеваний и так далее, проявляются внешне. Поэтому я как-то минимизировала на самом деле присутствие тех стандартных, классических блюд на столе, которые, по большей степени у всех.  

«Не съесть всё, что хочется, и не обидеть хозяйку». Как сохранить фигуру во время праздников?-4

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:  
И вы научились не хотеть того, прямо к чему влечет?  

Катерина Давыдова:  
Я научилась не хотеть, не влечет.  

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:  
Осознали всю пагубность этих привычек?  

Катерина Давыдова:  
Осознала. Я сравнила то, что было до и после. То, что я хочу иметь, что не хочу иметь. Собственно, у меня сейчас нет никаких таких зависимостей – сахарных, пищевых.  

Надежда Цыркун:  
А можно провести такое упражнение: вот стол просто. Тренировка до праздника и после: и там такой большое одно семейное мороженое, можно два положить. И потом сказать им: «Не влечет».  

Кристина Сущеня:  
Это уже как заклинание какое-то.  

Надежда Цыркун:  
Да, и мужественно отказаться. Такое возможно?  

Катерина Давыдова:  
Невозможно. На самом деле, когда необходимо отказаться, когда человек решил отказаться от Snickers, условно, конфеты какой-то, самое главное – зачистить территорию. Вот это правило, сила воли: положила, съем, не съем – это не работает.  

«Не съесть всё, что хочется, и не обидеть хозяйку». Как сохранить фигуру во время праздников?-7

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:  
Никаких внешних раздражителей?  

Катерина Давыдова:  
Да, нужно убрать абсолютно все, выбросить, отдать кому-то.  

Кристина Сущеня:  
А в магазине, когда вы ходите?  

Катерина Давыдова:  
Нет, это уже годами.  

Надежда Цыркун:  
Подходишь, а там такой выбор чего-то, что ты любишь, думаешь: «Не влечет».  

Александра Каштанова:  
Если уже мы заговорили про новогодний стол, там такого быть не может, что, знаете, не будет оливье или селедки под шубой. Традиции все-таки есть. Пришел к кому-то в гости. Как найти эту золотую середину? Дайте совет, как людям воздержаться, чтобы все-таки не съесть все, что хочется, и не обидеть хозяйку, которая так старалась?  

«Не съесть всё, что хочется, и не обидеть хозяйку». Как сохранить фигуру во время праздников?-10

Катерина Давыдова:  
Первый вариант – это доза, дозировано. То есть все должно быть по чуть-чуть. Если человеку плохо от кого-то блюда, и он не хочет обидеть хозяина, потому что он так старался, можно попробовать, конечно. Безусловно, он сам для себя решает. Другой момент, когда есть огромное многообразие блюд на столе. В любом случае, можно выбрать те продукты, которые ты ешь.  

Юлия Крыницкая:  
Менее травмоопасные, скажем так, для организма?  

Катерина Давыдова:  
Да, минимизировать вот это влияние. Здесь уже, на самом деле, по ситуации каждый решает.  

«Понимаешь ценность каждого дня». Как не впасть в уныние после праздников – подробнее здесь.  

# Здоровое питание # общество # Кристина Сущеня # Катерина Давыдова # Надежда Цыркун # Юлия Крыницкая # Александра Каштанова # Фотофакт

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