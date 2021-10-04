«Есть World of Tanks – будет «Грюнвальдская битва». Как депутат Марзалюк предложил прививать патриотизм детям?

Новости Беларуси. 2020 год показал, что стоит активнее делать работу над ошибками и ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании детей. На ток-шоу «По существу» собралась ударная группа экспертов с готовыми решениями того, как реформировать образовательное направление. Что нужно знать и как не проспать поколение TikTok? Алена Сырова, СТВ:

Как воспитать патриотов? Если с ребятами из неблагополучных семей, тех, кого принято называть СОП, мы разобрались, то что делать с продвинутыми?

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я считаю, что, когда мы говорим и про продвинутых, и про детей, родители которых с более низким социальным статусом, есть вещи, которые интересны всем. Все они любят зависать в компьютере, в определенных играх, в определенных конкурсах. Допустим, мы практически полностью реализовали с заинтересованными фирмами ПВТ, я очень благодарен руководителю ПВТ Янчевскому и тем, кто поддержал. Мы обязательно это покажем на СТВ. Очень интересный проект, связанный с историческими викторинами. Там и призовой фонд будет, там будет и материальное стимулирование. И мы хотим, чтобы это тоже через Министерство образования пошло. То есть познания своей страны через интерактивные методы, через то, что интересно, за что он получает бонусы, преференции, какие-то социальные и все остальные. В зависимости от того, сколько он это делает. Плюс компьютерные исторические игры. Есть World of Tanks – будет «Грюнвальдская битва». Если она будет сделана на пяти языках и если она будет прочитана в наших текстах, если белорусские партизаны будут реализовывать в интернете свои боевые реальные операции по тем вещам. Вы понимаете, что такое компьютерная игра – это еще и антураж, и снаряжение, и знание матчасти, чтобы выигрывать. И вот таким образом наши смыслы мы будем доносить до своего населения, и для детей, и для тех, кто будет играть из другой страны.