«Это более широкий, многогранный человек». Чем занимается военрук в школе?

Новости Беларуси. 2020 год показал, что стоит активнее делать работу над ошибками и ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании детей. На ток-шоу « По существу » собралась ударная группа экспертов с готовыми решениями того, как реформировать образовательное направление. Что нужно знать и как не проспать поколение TikTok?

Александр Иванов, руководитель по военно-патриотическому воспитанию гимназии № 43 Минска:

Военрук – это тоже сейчас многогранный человек, который должен не только преподавать, как у нас принято, допризывная или медицинская подготовка. Это более широкий, многогранный человек, который должен заниматься всем – и военно-патриотическим воспитанием в частности. Центр допризывной подготовки Фрунзенского района на базе гимназии № 43 существует с 2012 года. Можно сказать, эта гимназия – гражданско-патриотический центр. Почему? Помимо центра допризывной подготовки там находится еще ряд музеев. Это музей воинов-интернационалистов и музей Великой Отечественной войны. Возникает вопрос, когда тематика перекликается. И вообще, многие школы приходят в этот музей.

Кирилл Казаков:

Игорь Александрович называет фамилии. Я как историк знаю, что это за люди. А вы используете ту же самую научную историческую тематику?