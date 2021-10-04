«Это более широкий, многогранный человек». Чем занимается военрук в школе?

Новости Беларуси. 2020 год показал, что стоит активнее делать работу над ошибками и ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании детей. На ток-шоу «По существу» собралась ударная группа экспертов с готовыми решениями того, как реформировать образовательное направление. Что нужно знать и как не проспать поколение TikTok?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Что делает военрук в школе?
Александр Иванов, руководитель по военно-патриотическому воспитанию гимназии № 43 Минска:
Военрук – это тоже сейчас многогранный человек, который должен не только преподавать, как у нас принято, допризывная или медицинская подготовка. Это более широкий, многогранный человек, который должен заниматься всем – и военно-патриотическим воспитанием в частности. Центр допризывной подготовки Фрунзенского района на базе гимназии № 43 существует с 2012 года. Можно сказать, эта гимназия – гражданско-патриотический центр. Почему? Помимо центра допризывной подготовки там находится еще ряд музеев. Это музей воинов-интернационалистов и музей Великой Отечественной войны. Возникает вопрос, когда тематика перекликается. И вообще, многие школы приходят в этот музей.
Кирилл Казаков:
Игорь Александрович называет фамилии. Я как историк знаю, что это за люди. А вы используете ту же самую научную историческую тематику?
Александр Иванов:
Конечно. А как иначе? Когда они приходят в центр допризывной подготовки, они более настроены на военно-патриотическое воспитание. По большому счету, когда дети видят людей в военной форме, образцы вооружения, спускаются в тир, они настраиваются на совершенно другую волну.
Кирилл Казаков:
В итоге опять приходим к военному антуражу.
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